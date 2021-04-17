今日（17日）新增18宗確診，8宗本地感染，另有逾20多宗初步確診個案，包括一宗源頭不明個案，患者是一名31歲女子，在將軍澳彩明苑保良局蔡繼有幼稚園任教，曾教過全校學生，亦與較多師生接觸，故可能有較多人需要檢疫。

患者潛伏期及傳染期有多處行蹤，曾去迪士尼樂園及打泰拳，更在4月10日赴尖沙嘴彩福皇宴出席一個婚禮，當中有200人分10個房間，與其同房的人士及有去過該房間的人都需要檢疫。根據第599F章和相關公告，宴會每間套房內不得超過20人，疑患者出席之200人列席婚宴以「扮分房」圖避違例。

任教幼園多人須檢疫 潛伏期曾到觀塘打泰拳

31歲女患者居於啟晴邨的康晴樓，在校內教中文，曾教過全校學生，亦與較多師生接觸。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該幼稚園任有百餘人須進行檢疫，但人數仍在點算中。

張竹君指，患者過去個多星期行蹤緊密，包括4月14日到訪迪士尼樂園，同日到荃灣海之戀商場的海底撈用膳，4月16日亦曾往美容中心。另對方亦曾於4月5日及10日往觀塘泓富廣場的The Corner - Muay Thai & Fitness練習泰拳，與其一同練習的學生及導師亦需要檢疫。

The Corner下午於社交媒體發公告，指有患者曾分別於以下時間到拳館上堂，包括4月1日（傍晚6時半至7時半）、4月10日（下午1時半至2時半）、4月13日（傍晚6時半至7時半）。The Corner指該名學生今天確診，上址已即時關閉深層清潔，學生的課堂有效期會自動延期。

200人婚宴「分房」 若離坐互動亦涉違例

患者在4月10日亦曾到尖沙嘴彩福皇宴出席一個婚禮，張竹君指，當日有200名賓客被分到10個房間，與其同房的人士及有去過該房間的人都需要檢疫。

在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）和相關公告，酒店在舉行婚禮有關的任何宗教或傳統儀式期間，任何時間每間套房內不得超過20人，疑患者出席之200人列席婚宴以「扮分房」圖避違例，情況與早前被本報揭發的香港童軍總會前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷日前招待逾百人、筵開34席榮休宴「扮分枱」相似。

衞生防護中心總監林文健就婚宴有否違反599G及599F， 指仍須調查，因不排除即使賓客分枱坐，但婚宴期間有否賓客離坐互動，若涉違反將轉交相關部門處理。

翻查資料，彩福婚宴於尖沙嘴有兩間，分別位於麼地道65號安達中心，另一家位於彌敦道iSQUARE國際廣場。

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