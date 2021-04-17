8.18 維園集會案昨天（16日）在西九龍裁判法院判刑，各被告判囚8至18個月，吳靄儀、何俊仁、梁耀忠和李柱銘4人獲准緩刑。英國組織「英國工運聲援香港」於同日在倫敦中國駐英大使館外舉辦集會，聲援被判刑人士。集會有約30多人出席，有居英多年、是「長毛」梁國雄朋友的香港人表示，對於判刑感到難過，稱讚各名被告都是無私的人，「任何人都有條件離開香港，但佢哋選擇咗留喺香港，面對審判」。

駐英記者李雨夢報道

過去與工黨副主席李卓人素有聯繫的「英國工運聲援香港」（Labour Movement Solidarity with Hong Kong - UK），於英國時間周五黃昏在中國駐英領事館門外發起名為「釋放李卓人及香港民主抗爭者」的聲援集會，除有香港人出席外，現場亦有不少本地人出席聲援，有人手持寫上「捍衛示威權利（Defend the right to protest）」、「#5DEMANDS」的紙牌抗議。

在英港人組織：海外港人有更多事可做

活動發起人之一Ben Tausz表示，組織是次聲援活動除了因過去曾與香港工運組織者有緊密來往外，他指看到有人被中國政權壓迫，團結起來便變得非常重要。出席聲援集會的英國港人組織「香港思源」發言人Basil表示，前年8.18維園集會案屬於和平集會，「無任何暴力衝突，但依家正正被政權打壓，今日出現固然係聲援呢樣嘢，但同一時間呢樣嘢唔只喺香港發生，亦都喺新疆發生」。

對於8.18案件的判刑，Basil直言現時已猜到政權甚麼也能做得出來，「痛心一定會，但已經唔驚訝，沒有最低只有更低」。他又指，隨着愈來愈多人被捕，在海外的港人亦要思考在外可以做到些甚麼，「參與集會係其一，係海外嘅人其實有更加多嘢應該要去做」。

居英港人指認識長毛多年 對資深泛民被判囚感難過

居住在英國多年的Steven與「長毛」梁國雄等人是朋友，也是同代人。對於這些認識多年的資深民主派人士被判囚，他直言感慨萬千，也感到難過，「1975、76年左右我識長毛、陳寶瑩，佢哋都係搞革馬盟，一齊去宣揚革命理論。無人諗到長毛10幾歲搞社會運動，做埋立法會議員，然後又成為階下囚，雖然拉咗好多次，但都可以話係一個社會嘅異數」。

Steven又指，目前被判囚的民主派人士都是非常溫和，「佢哋係為咗香港、中國、世界美好而爭取，將佢哋嘅青春、專業知識、能力貢獻畀香港，佢哋係非常唔自私，任何人都有條件離開香港，但佢哋選擇咗留喺香港，面對審判」。

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