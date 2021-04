8.18 維園集會案昨天(16日)在西九龍裁判法院判刑,各被告判囚8至18個月,吳靄儀、何俊仁、梁耀忠和李柱銘4人獲准緩刑。英國組織「英國工運聲援香港」於同日在倫敦中國駐英大使館外舉辦集會,聲援被判刑人士。集會有約30多人出席,有居英多年、是「長毛」梁國雄朋友的香港人表示,對於判刑感到難過,稱讚各名被告都是無私的人,「任何人都有條件離開香港,但佢哋選擇咗留喺香港,面對審判」。

駐英記者李雨夢報道

過去與工黨副主席李卓人素有聯繫的「英國工運聲援香港」(Labour Movement Solidarity with Hong Kong - UK),於英國時間周五黃昏在中國駐英領事館門外發起名為「釋放李卓人及香港民主抗爭者」的聲援集會,除有香港人出席外,現場亦有不少本地人出席聲援,有人手持寫上「捍衛示威權利(Defend the right to protest)」、「#5DEMANDS」的紙牌抗議。

在英港人組織:海外港人有更多事可做

活動發起人之一Ben Tausz表示,組織是次聲援活動除了因過去曾與香港工運組織者有緊密來往外,他指看到有人被中國政權壓迫,團結起來便變得非常重要。出席聲援集會的英國港人組織「香港思源」發言人Basil表示,前年8.18維園集會案屬於和平集會,「無任何暴力衝突,但依家正正被政權打壓,今日出現固然係聲援呢樣嘢,但同一時間呢樣嘢唔只喺香港發生,亦都喺新疆發生」。

對於8.18案件的判刑,Basil直言現時已猜到政權甚麼也能做得出來,「痛心一定會,但已經唔驚訝,沒有最低只有更低」。他又指,隨着愈來愈多人被捕,在海外的港人亦要思考在外可以做到些甚麼,「參與集會係其一,係海外嘅人其實有更加多嘢應該要去做」。

居英港人指認識長毛多年 對資深泛民被判囚感難過

居住在英國多年的Steven與「長毛」梁國雄等人是朋友,也是同代人。對於這些認識多年的資深民主派人士被判囚,他直言感慨萬千,也感到難過,「1975、76年左右我識長毛、陳寶瑩,佢哋都係搞革馬盟,一齊去宣揚革命理論。無人諗到長毛10幾歲搞社會運動,做埋立法會議員,然後又成為階下囚,雖然拉咗好多次,但都可以話係一個社會嘅異數」。

Steven又指,目前被判囚的民主派人士都是非常溫和,「佢哋係為咗香港、中國、世界美好而爭取,將佢哋嘅青春、專業知識、能力貢獻畀香港,佢哋係非常唔自私,任何人都有條件離開香港,但佢哋選擇咗留喺香港,面對審判」。

