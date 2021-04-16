【本報訊】第四波疫情近尾聲之際，本港四日內再突襲封區，政府昨晚深夜圍封佐敦白加士街伯嘉士大廈，因大廈出現一宗初步確診個案，顯示涉及變異基因，列為「受限區域」須強制檢測，今次是首次疑有感染變種病毒患者走入社區。據悉患者疑由印度回港。

區議員斥檢測擾民

現場是白加士街17至23號的伯嘉士大廈，大廈有46年樓齡，樓高八層，每層四伙。昨晚封區事出突然，踏入11時後傳出封區後，大批警員到達伯嘉士大廈對出一段白加士街架設封鎖範圍，禁止行人和車輛靠近，而現場亦開始有流動檢測車。至晚上11時30分當局正式刊憲，大批身穿全副防疫裝備人員陸續到場。

據了解，一名曾到訪過伯嘉士大廈的確診者驗出N501Y變種病毒株。政府解釋，因伯嘉士大廈出現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變異基因，加上大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域有較高感染風險，故須進行封區，居民須於凌晨2時30分前接受檢測。

當區區議員陳梓維指，上址約有100至200名居民，非華裔人士佔兩至三成，居民以長者為主，認為應將檢測時間提早，方便長者，批評擾民。另一區議員余德寶表示，政府應向公眾交代今次的變種病毒種類、來源及危險性。一名4月13日由法國抵港的31歲男士亦染疫，經基因分析後證實他帶有N501Y變種病毒株，個案編號為11615，另一名由意大利抵港的39歲男子亦於同日在機場接受檢測時確診，他亦帶有N501Y變種病毒株，個案編號為11616。

衞生防護中心日前指，本港錄得N501Y變種病毒個案共214宗，其中93宗為英國變種病毒、27宗為南非變種病毒，其餘個案則需進一步分析。翻查資料，N501Y變種病毒株的傳播力，較原病毒株高五至七成，早前有專家曾表示若流入社區會「好麻煩」。N501Y變種病毒株是日本第四波疫情最大威脅，據官方計算，N501Y可能在5月中取代原始病毒，成為日本主流病毒，東京都知事小池百合子更指N501Y已經升級為「新．新冠病毒」。

本港昨新增17宗武漢肺炎確診個案，累計確診個案增至11,636宗。新增17宗的確診個案中，六宗屬本地感染。前天確診的元朗菁雅居夫婦，有五名親屬昨日亦確診，包括女患者的同住父母，以及住同一屋苑的姨媽一家三口。