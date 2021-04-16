【遊行有罪】

現時公眾認識的吳靄儀（Margaret）是大律師及政界人物，但早在上世紀80年代，她已是文化界和新聞界的象徵人物。73歲的她事業上走過「跨界」之旅，由學術界、新聞界、法律界到政界，吳靄儀的戰友李月華說，吳一直透過不同崗位貫徹她堅信的價值。

《明報》舊同事馮成章形容，Margaret「性格好強，關鍵位企得好硬」，當年《明報》高層惹官非，她夜闖報館「教訓」他們一番，堅信法治的她，也不忘千叮萬囑要聘請最好的大律師辯護，盡見其有情有義一面。

居港權案的兩名小主角談雅然和傅嘉慧回憶舊事，縱使官司敗訴，難忘代表律師吳靄儀拿着大聲公向他們解釋判決內容，更感激吳「守護法治人權到最後一刻」。

記者：鍾雅宜 陳珏明 呂麗嬋

「她是一個有情有義的人」，這是《明報》前執行總編輯馮成章在訪問中說得最多的一句，口中的她正是吳靄儀。兩人的情義始於風雨飄搖之時，80年代中英談判，馮認為中文報章需探討香港前途問題，促使吳毅然棄「Law」從文加入《明報》。

曾任《明報》副總編輯及督印人的吳靄儀2016年於該報撰文，提及80年代與馮的一席話，「馮成章表達了一群採訪中英談判的年輕記者的心聲，他們深信保障香港前途，須有一份可以容納有理想及專業抱負的香港記者的香港報章，於是鼓勵我撇下法律，投身《明報》。我1986年夏天正式全職在《明報》辦事。」

馮憶述，擁有劍橋大學學位的吳靄儀常寫專欄論政，「係當年嘅KOL（意見領袖）」。當年《明報》創辦人查良鏞（金庸）銳意提升報刊水平，「佢想搵12個大學生加入《明報》」，鮮有大學生當記者的年代，那是很奢侈的事。

馮成章：她締造後查良鏞《明報》

他形容，Margaret是「後查良鏞年代《明報》其中一個締造者」，印象最深刻是對方推動設立法庭新聞組。當年法庭新聞靠供稿為主，涉及繁複判詞卻影響深遠的大新聞往往無詳細報道，「Margaret會拎判詞回來，教同事點睇、派記者去聽審，好似一個大家姐咁。」

相識多年，馮指Margaret「性格好強，政治有唔同取態會討論到七彩，關鍵位企得好硬」，他憶述1994年任執總時，該報拍攝到發展商在官地拍賣會交頭接耳，疑聯手壓價。後來廉署向該報了解，「即係廉署查緊發展商，係大新聞」，但報道或牴觸《防止賄賂條例》，惟亦有人認為《人權法》具凌駕性，最終報道令他與董橋及張健波三名管理層被廉署落案控告。

事發當晚，已離職的吳靄儀「特登走上柴灣編輯部搵我哋，媽叉一輪，話搞錯呀，咁都唔諗清楚，好大件事」，又解釋罪行後果，千叮萬囑要聘請最好的大律師辯護，盡見其有情有義一面。案件最終上訴至英國樞密院，《明報》才獲判無罪。

李月華：佢堅持該做的就去做

同樣曾跟吳靄儀於《明報》共事的網媒「眾新聞」總編輯李月華，從對方身上看到她多年來為相信的價值企硬、堅持和行動。李月華上世紀80年代加入《明報》，吳是其上司。那邊廂，馮成章說跟吳的政治理念不同，近年聯絡不算多，李卻在吳轉跑道從政後，成為不時見面的朋友。

朋友被捕，李月華卻說感覺平淡，憶述那個朝早沒有特別驚訝，「甚至冇『呢日終於嚟啦』嘅感覺，當時兩辦（港澳辦及中聯辦）出晒聲，話政府公權力要用盡去打擊（反對派），咁搞完前線抗爭者，自然輪到佢哋（民主派）。」

不過，眾被告中，吳靄儀跟李柱銘的身份在公眾眼中不同——本身是大律師、接受法律訓練、「奉公守法」被視為理所當然，似乎畢生應跟「違法」二字沾不上邊，但現實是他們已被法庭定罪，成為「戴罪之身」。

「首先，我唔認同佢係『戴罪之身』，焦點唔在於佢係咪違法，現時係佢（政權）去玩法律，Margaret只係做佢認為應該做嘅事，亦上庭盡力抗辯咗。」李月華說，「萬一最後要坐監我都冇擔心佢，Margaret好tough（堅強），相信佢準備好。」

李月華見證吳靄儀的事業變化，由學術界、新聞界、法律界到政界，表面每一站看似風馬牛不相及，但吳靄儀總透過不同崗位貫徹堅持的價值。吳的好友、資深文化人詹德隆曾形容，背後是吳靄儀對「真、善、理的追求」。李月華說，吳在每個崗位都「格格不入」，「係讚美啦，當年喺《明報》佢唔似一般傳媒人，就算做立法會議員，最大貢獻係仔細睇法例。你會覺得吳靄儀層次係同其他人唔同，好大原因係因為佢最大行動力，係喺個腦度。」

訪問時李月華多次「吳靄儀上身」，模仿對方平常討論時如何「咄咄逼人」，「Margaret唔會講樂觀、悲觀，會瞪大眼望住你，然後問：『所以呢？咁又點呢？』有時係會令你打通思路去諗嘢，或者逼你去諗方法，搵到仲有乜可以做。」

李月華相信，吳屬學術型，又受過法律訓練，讓其思考問題時有不同面向，「當然仲有其他理由，唔係因為有呢啲就得」，亦相信吳靄儀同樣會思考成效和代價，着眼點卻跟他人大不同，「例如睇2019年運動，如果唔係因為有2016旺角事件，或者再遠啲傘運，甚至因為有戴耀廷，咁每個行動當下確係未必有成效，但冇人會知帶嚟嘅影響，吳靄儀就係會咁諗嘢，所以先會有該做的事就去做嘅堅持。」

過去當立法會法律界議員時，吳靄儀對法例訂立和修訂，一行一字一標點般審視，用不為外人道的繁瑣方式，為香港的法律界留下巨大貢獻，又曾為法律和法治立下這個註腳：「人間有苦難，有不公平的事，法律能夠減低不公平，減低我們的苦難」、「見利忘義，不是法治社會的基礎」，但物換星移，當極權猖獗，那些年她竭力捍衞法治人權，助弱勢在法庭伸張應有權利，今天她卻成為犯人欄內的被告，為行使基本人權而承擔不相稱後果。

法官早前判定吳靄儀等被告罪成，法庭上跟政權據理力爭，惟縱真理在胸卻以敗訴告終，吳靄儀並不陌生。1999年居權案敗訴的港人領養子女談雅然，當年因被遣返，與父母在鏡頭前痛哭一幕，成為經典新聞照，觸動無數港人。如今，已成港人的小妮子早長大成人，正在加拿大進行博士後研究，她感謝吳靄儀「守護法治人權到最後一刻」：「我慶幸我成長於一個有法治的年代。我當年官司是輸了，但法治沒有輸掉。」

談雅然：連守護法治都被剝奪自由

談雅然越洋受訪，說那些年案件都能得到公平公開審訊，不滿判決也可上訴，「判決內容合不合義，是有合理爭議的，比如說到底保護香港司法獨立重要一點，所以應該採取一個較保守的詮釋，還是保障家庭團聚的人權重要一點，然後採取一個較自由的詮釋，這些都是合理考量。」居權案中，儘管法庭最後採取了保守的詮釋，但談形容「程序上是絕對公正」，對比今日香港，這個港大法律系畢業、剛獲獎學金研究共同體政治的狀元尖子慨嘆，無論實質或程序再沒公義可言，連守護法治的人都被不義制度剝奪自由，革去天職，令人遺憾。

傅嘉慧是另一個由吳靄儀代表的居權個案主角，「我好記得釋法後場官司輸咗，我哋喺中環即時開大會，幾千人喺度等，唔明白全部高官之前都話尊重終審庭裁決，到最後點解會係咁？」她記得，吳靄儀拿着大聲公，向他們解釋裁決，她和大部份人一樣，焦急難受似明非明，很多人即場決定上訴，「大家都好徬徨，唔知點算……係吳大狀代表我哋5,000幾人再上庭。」

事實是，1990年人大通過《基本法》，訂明六類人是「香港永久居民」，享有香港居留權，但回歸過不久，特區政府即企圖修改《入境條例》，以行政手段剝奪港人子女來港居留的憲法權利，引發港人子女湧港潮，是居留爭議的前傳。

訪問這天，記者和嘉慧來到闊別近20年的前終審法院，紅磚依舊，法院搬了家，但那些年法庭內外上演的悲喜故事，她仍歷歷在目，就算當年輸了官司，她仍然心存感恩，因香港讓她知道，官員不用疏通、律師不是高高在上：「好多謝吳大狀肯幫我哋打官司，唔係佢，可能我哋等到老都唔知發生乜事，無法家庭團聚，係佢令我哋知道自己嘅權利，讓外界明白發生緊咩事。」

居港權官司極為爭議，幫助爭取居權人士會受千夫所指。天主教正義和平委員會幹事、民陣前召集人孔令瑜說，當年引爆了第一波中港矛盾，港府拋出10年內將有167萬「新香港人」湧港，成了不少港人的夢魘，亦是港府爭取民意支持釋法的最有力武器，平權路難行，卻正是吳靄儀企硬堅持：「永遠唔會忘記，喺最艱難嘅時間，仍然有人願意行出嚟，唔會擔心失選票失民心，真正堅守為公義法治人權發聲。」

她跟吳靄儀因居港權案結緣，形容吳是最貼地的人權大狀，除協助打官司，又會出席集會，親身向爭取居港權人士解釋裁決結果、分析當前處境，真正與民同行：「佢同我講，話呢度每一個人都要尊重，每一個人都要重視，就似當頭棒喝，眼前係大量個案，可能對於某些人來說只是係一堆數字，但其實每個家庭都有自己的故事，有自己親身嘅經歷。」