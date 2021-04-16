【本報訊】中央港澳工作領導小組辦公室、國務院港澳辦昨在中共中央委員會主辦的刊物《求是》雜誌網撰文，指中央堅定支持港府「依法追究」黎智英、戴耀廷、黃之鋒等「反中亂港骨幹分子」的犯罪行為，並且在教育、傳媒等領域推進「撥亂反正」工作，讓香港局勢迎來由亂及治，走上正軌。

指反中亂港勢力入區議會

中央港澳工作領導小組辦公室及港澳辦昨撰文，先形容前年的反修例運動為「港版顏色革命」，因其間出現「港獨、黑暴、攬抄」等激進破壞活動，又有「各種激進破壞活動肆無忌憚，外國勢力指手畫腳、深度干預」，目的「不僅是要奪取香港管治權、搞亂香港，而且企圖搞亂內地，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度」 。

文章續為北京訂立的港區國安法和「完善」選舉制度背書，認為香港的選舉制度隨着發展，逐漸凸顯其漏洞及缺陷，包括「行政長官和立法會產生辦法長期處於不確定狀態」，更有反中亂港勢力「打着民主的幌子，以盡快實行『雙普選』為口號，不斷煽惑民意、煽動對抗留下了空間」，再加上香港原有的選舉制度讓反中亂港勢力者有機可乘，容許他們前年以「舞弊、暴力、脅迫、恐嚇」等手段透過選舉進入區議會，肆意妄為將區議會變為「煽動對抗、大搞政治操弄的高度政治化組織」。

文章更明言，中央堅定支持港府「依法追究黎智英、戴耀廷、黃之鋒等反中亂港骨幹分子的犯罪行為，在教育、傳媒等領域推進撥亂反正工作」。