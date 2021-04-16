民建聯日前公佈一條由主席李慧琼訪問林鄭的片段，擠出笑容的林鄭揚言，希望和歡迎民建聯能分享該黨人才進入政府。昔日曾開口藐爆民建聯高官，與今大相逕庭。林鄭早於2008年就對民建聯的張文韜有微言，其後更消失在問責班子中。曾鈺成亦大爆林鄭當選特首後不滿劉江華和蘇錦樑，他更引述林鄭指：「我（林鄭）問你哋民建聯攞人，畀唔到喎！喂，你哋個政黨搞咗咁多年，你培養唔到咩人才喇？你哋民建聯𠵱家有兩個局長喺我政府度，我可以話畀你知，兩個我都唔滿意，但係我知道，如果兩個都炒晒，民建聯就好難過，我姑且留返一個。」劉江華最後留任，蘇錦樑則「冇得留低」，其實蘇錦樑不但工作表現不佳，更曾被爆show卡片走後門。
入境處向爆料員工秋後算賬 防家醜再外揚
當年今日，2009年4月17日，《蘋果日報》A1頭條報道，蘇錦樑被揭發向入境處申請外傭續期時，以商務及經濟發展局副局長名片代替入息證明文件。當年入境處態度強硬，一直拒絕承認錯誤，更有指該處打算向爆料員工秋後算賬，誓要將爆料人揪出，然後將他革職。後承認正跟進員工洩露部門資料的違規問題，但強調此舉旨在保護服務使用者的私隱。據知政府高層對此相當不滿，認為有「內鬼」向傳媒爆料，不容類似事件繼續發生，擔心進一步打擊政府形象。而時任立法會保安事務委員會副主席涂謹申直斥入境處此舉旨在殺雞儆猴，「今次政府係想搵人祭旗，話畀人知洩露高官不當行為，就一定打死你，咁以後仲有邊個敢爆料畀傳媒知。」想知更多政府部門向爆料員工施壓懲處事件簿？即睇蘋果寶庫 | 員工揭蘇錦樑show卡片 高層防家醜再外揚 入境處捉內鬼
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