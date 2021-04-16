【本報訊】前年8.31是人大在2014年就政改落閘五周年，民陣原定舉辦的遊行遭警方禁止，市民改為參與網民舉辦的「為香港罪人祈禱大遊行」。法官胡雅文指，遊行主題是「為罪人祈禱」，群眾一度故意途經灣仔警察總部；惟警總不是教堂，按照遊行主題，即是暗諷警察是罪人，屬挑釁之舉，直接衝擊法治及執法者，必須嚴懲。

案情透露，當日中午時分有市民在修頓球場集結，呼叫「五大訴求 缺一不可」，並展示「煞停警黑亂港」、「撤惡法 拿警暴」等標語牌。及後數以千計市民由修頓球場遊行至中環花園道，佔用馬路，造成嚴重阻塞；群眾途經灣仔循道衛理教堂和警察總部時高唱宗教歌曲，亦叫政治口號，警方舉旗警告。

稱引用黃之鋒集結案原則無錯

其間黎智英在警總外接受傳媒訪問，表示：「每一個市民都要出來，繼續鬥爭。」未幾另一名女記者問黎為何要包圍警總，黎回答道：「個個嚟我咪嚟囉」、「我跟住大隊」。

法官胡雅文昨引述周庭煽惑包圍警總案的保釋申請判詞，指原訟庭法官拒讓判刑十個月的周庭保釋等候上訴，明言法庭考慮不涉及暴力的未經批准集結罪判刑時，引用黃之鋒案涉及暴力的非法集結罪判刑原則，並無不妥。她指本案雖是未經批准集結，惟考慮到案發時本港社會動盪，法庭絕對可引用黃之鋒案中保護公眾、公開譴責、阻嚇等判刑原則。

她續指本案雖是和平示威，但從經驗所知，2019年下半年起的動盪時期，只要有大量人群聚集，群眾情緒高漲，大大增加暴力爆發的風險。