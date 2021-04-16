【遊行有罪】

【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員李卓人、何秀蘭、梁國雄、區諾軒等民主派人士被判囚，多名英國、美國、加拿大、台灣政界人士昨批評中共持續打壓香港人權和民主運動，要求釋放被囚人士，部份人呼籲當地政府要制裁中共，或者向受迫害者提供政治庇護。末代港督彭定康批評，中共持續殘酷地侵犯香港法治和自由，但強迫、監禁也不會令民眾愛上極權。

香港監察（Hong Kong Watch）昨在判刑後隨即發稿，引述英、美、加各方政界人物對判刑的回應。彭定康批評，中共持續而全面攻擊香港的自由及法治，根本不明白透過強迫及監禁，是不能令民眾愛上極權主義和腐敗的政權。他續指，默許破壞香港的人，會被羞愧地記住，也許部份人有天會拿着外國護照，匆匆離開香港。

藍韜文促港府停針對泛民旗手

英國外相藍韜文發聲明表示，香港政府針對民主派旗手的決定不能接受和必須停止，並指和平示威權利是香港人生活方式的基本，受《基本法》和中英聯合聲明保障，應該維持。英國工黨影子亞洲事務大臣金諾克形容昨天是香港民主、言論自由及自由的黑暗一天。

美國共和黨參議員羅姆尼表示，中共續以極權控制香港，將民主派領袖囚禁是鎮壓：「我們促請立即釋放黎智英、李卓人及其他被判刑的人士，並與爭取自由民主的香港人站在一起。（美國）政府應與我們的盟友及夥伴合作，支持香港人及對中共施加有意義的制裁。」

在港出生、9歲移民加拿大的新民主黨國會議員關慧貞指，李柱銘、黎智英等「自由鬥士的判決，標誌着黑暗的一天，東方之珠已『失去靈魂』，加拿大及盟友必須團結並加倍努力支持香港人」。關強調加拿大須立即行動，為害怕政治迫害的香港人推難民措施。加拿大眾議員Leo Housakos則指，放在眼前的就是自由和民主遭摧毀：「這正是國安法的目的：全面肅清異見。加拿大不單要譴責專橫和高壓的態度，更加要實施制裁，盡我們所能提供庇護給他些能勇於對抗中國共產政權的人。」

國際特赦組織亦發聲明，組織亞太區域主任米什拉批評港府「錯誤地控告、定罪及判刑」民主派人士，「反映香港政府意圖消滅所有政治反對派」，她要求立即釋放被囚民主派，又指判決違國際法，「針對民主派人士的案件根本站不住腳。香港政府須停止對和平行使言論和集會自由權利的人士，施以無根據的刑事指控。」

王丹：中共瘋狂沒有止境

台灣總統府和行政院齊聲譴責，總統府呼籲北京正視香港人民的主流民意，總統府發言人張惇涵表示，對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，表達高度遺憾和譴責，而這項判決無疑將使得香港人集會遊行的權利受大幅限縮。

台灣陸委會對令人敬重的香港民主人士一再遭受政治打壓深表同情及遺憾，斥相關方面剝奪集會遊行權利，企圖擴散寒蟬效應。陸委會對香港民主派的境遇，以及香港情勢的沉淪，均感沉痛，要求立即釋放所有香港的良心犯，並呼籲當權者不要再秋後算賬、清除異己，否則終遭人民唾棄。前學運領袖王丹表示看到香港大審判的消息後非常悲憤，痛斥「中共瘋狂，沒有止境」。

聯合國和平集會與結社自由權特別報告員伍樂，對黎智英和其他民主派人士被判監表示震驚，指「沒有人應該因和平行使集會權利而受罰」。外交部副部長樂玉成接受美聯社訪問時回應案件裁決，形容被定罪者都是「暴徒」，都是「罪有應得」。他稱：「如果香港變得更像一個中國城市，我不認為這有甚麽奇怪的，因為香港畢竟是中國的一部份。」

律政司指對有人公開要求立即釋放已認罪或被定罪的被告感驚訝：「這些要求荒誕無稽，明目張膽違反國際法及不干預的基本原則。法庭獨立及適當地進行審判受《基本法》保障，對法庭的判刑作毫無事實基礎的攻擊，完全不尊重法治。任何行為如有確實風險會對法庭程序構成干擾，削弱公眾對妥善執行司法工作的信心，可能構成藐視法庭。」