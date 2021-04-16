【本報訊】前年8月18日大量市民參加民陣在維園的流水式集會，大雨中和平爭取五大訴求。黎智英、李卓人等九名泛民人士被控當天組織及參與未經批准遊行，區域法院法官胡雅文昨判刑，強調案發於2019年社會動盪時期，和平遊行亦有暴力風險，被告蓄意違法遊行，挑戰法律和警方權力，嚴重阻礙交通，慣常的罰款判刑不再適用，必須判監阻嚇，刑期最長的梁國雄重囚18個月，最輕者亦達8個月。不過，李柱銘、吳靄儀、何俊仁和梁耀忠因對社會有傑出貢獻，獲准緩刑免卻入獄。何俊仁對法庭重判感驚訝，指法官只看到影響秩序；楊森則批評法官漠視政府施政惹起民憤。

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黎智英和李卓人另與楊森被控前年8月31日參與非法遊行，三人認罪，亦於昨日判刑，各判監8個月，楊森獲准緩刑一年。法官鑑於8.18和8.31兩案相距僅兩星期，下令黎和李的兩案刑期其中兩個月分期執行，總刑期各14個月。

民主黨兩名前任主席何俊仁和楊森離開法院時均稱驚訝失望，何認為，無法相信一個和平遊行的量刑起點居然是18個月，指過往法庭對於和平遊行，縱然是沒獲政府批准，多都不會起訴，或只罰款，認為法官對今次和平遊行看法非常負面，只看到影響秩序；楊森更直言判決匪夷所思，指法官漠視政府施政惹起民憤，質疑法庭是配合國安以嚴刑打壓港人權利。兩人表明會支持被告就案件上訴。

不少旁聽市民聽到量刑起點高達18個月，不禁譁然，有女子忍不住抽泣。散庭時多人向被告道謝「多謝各位」，連番高呼「撐到底」、「頂住呀」。眾被告相擁，李卓人臨走前舉起雙手做出「五一」手勢，梁國雄大叫：「政治檢控可恥！釋放政治犯！」

官：蘊藏暴力風險須阻嚇公眾

獲判緩刑的吳靄儀步出法庭時，有市民上前流淚相擁或握手支持，謂「為咗香港，辛苦你喇」、「我哋一定可以見到光明㗎」。每逢法庭木門打開，門外支持者都聲嘶力竭高喊：「撐到底！撐到底！……政治打壓！可恥！」控方人員離開時，則被市民怒斥「食屎啦」、「可恥」。

前年抗爭浪潮爆發大量激烈示威，連帶令法庭判處和平示威案件時，取態也有別以往。法官指出，雖然未經批准集結案例一律是罰款或守行為了事，但無一像昨日兩案源於類似前年6月起的社會動盪。那時每逢群眾集結，情緒很易激動起來，蘊藏爆發暴力的風險，法庭判刑時需考慮社會氛圍，可加強阻嚇公眾、譴責罪行等因素。

《基本法》保障集會自由非絕對

8.18案中，法官批評涉案遊行是挑戰警方權力，也是挑戰法律和秩序；組織者呼籲市民逼爆場地、參加流水式集會，疏散路線沿用原定遊行路線，並非巧合，是有預謀地繞過警方禁令遊行。

法官早前裁決，指被告以「流水式集會」為名掩飾政治遊行，主題是「煞停警黑亂港，落實五大訴求」，並非辯方所稱的安全疏散安排，沒有合理辯解。

法官昨指各被告明知被禁仍繼續遊行，他們身為知名人物必然會吸引群眾，在當時社會環境下故意犯法，是加刑因素。遊行規模龐大，和平但嚴重阻礙交通，綜合案情，判監是唯一選擇，社會服務令並不合適。法官指一般而言不會對沒有案底的被告判阻嚇性刑罰，但案例表明公安罪行例外。

辯方審訊時質疑控罪和警方拘控決定違憲，結果被駁回。法官昨重提，《基本法》保障集會自由，但非絕對，引用上訴庭公民廣場案判詞，提到若在表達意見過程中，把行之有效的法律視為無理妨礙自由，任意牴觸之餘還自我感覺良好，就不容過於寬鬆地判處，這些人不但行為犯法，精神上也藐視及凌駕法律。

對於組織未經批准集結罪，法官指李卓人、梁國雄和區諾軒三人案發前出席記者會，呼籲市民逼爆維園，近乎號召參加遊行，量刑以18個月監禁為起點，其餘被告則以12個月為起點。至於明知而參與未經批准集結罪，一概以12個月監禁為起點。

法官指當阻嚇是較重要的判刑因素，被告個人背景便相對無足輕重，但仍會考慮個別被告的重大社會貢獻，另亦因應被告高齡和患病而酌量減刑。有五人須即時入獄，黎智英和李卓人判囚12個月，另因8.31案加刑兩個月；梁國雄18個月，何秀蘭8個月，認罪的區諾軒則監禁10個月。

另外四名被告獲判緩刑。現時本港資歷最深的大律師李柱銘判囚11個月，大律師吳靄儀和律師何俊仁判監12個月，這三位法律界被告各緩刑兩年。認罪的梁耀忠判囚8個月，緩刑一年。

案件編號：DCCC536、537/20

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