本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日（16日）新增17宗確診，並沒有源頭不明感染；而本地個案佔6宗，其中5確診者屬「家庭群組」，餘下1宗為屯門愛暉樓相關；輸入個案則有11宗；此外，初步確診約有10多宗。

昨日5宗本地個案均居住於元朗菁雅居，為日前確診夫婦（第11618及11619號個案）的家族成員，當中，該婦人的表妹（第11626號個案）就讀於洪水橋天主教崇德英文書院、姨丈（第11627號個案）於葵涌億萬工業中心棉麗企業上班，兩地方均須強制檢測；其姨姨則於旺角新填地街海島中心任職會計，公司數名職員須檢疫。

該家族最先發病的是64歲男子（第11624號個案），為婦人的父親，早於4月2日已不適，為小巴司機，所駕駛的小巴車牌是LL3420。

另外，屯門友愛邨愛暉樓第3座再多1人確診，為早前確診的70歲男子（第11611號個案）的同住女兒，大廈至今共9人先後確診。

其餘11宗個案為輸入個案，當中5宗從印尼抵港，其餘6宗分別從菲律賓（2宗）、印度（2宗）、巴基斯坦（1宗）和法國（1宗）抵港；3人帶有N501Y變種病毒株。

政府周五晚公佈強制檢測公告，共有9個地點被納入檢測，其中除了早前公佈相關個案的住址及工作地點之外，還有尖沙嘴重慶大廈及旺角上海街684至686號。任何於4月3日至16日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於4月18日或之前接受檢測。受檢人士若在4月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4月16日強制檢測大廈

●元朗菁雅居第11座

●旺角上海街684至686號

●尖沙嘴重慶大廈

●牛頭角樂華北邨秉華樓

●屯門蝴蝶邨蝶翎樓

●屯門友愛邨愛暉樓第2座

●屯門友愛邨愛勇樓

工作場所／學校

●葵涌梨木道億萬工業中心8樓B座棉麗企業有限公司

●元朗洪水橋天主教崇德英文書院

中港貨車司機4月23日起 打完兩針獲確認可免每日檢測

政府周五表示，接獲廣東省港澳事務辦公室通知，由4月23日0時起，已完成接種兩劑疫苗滿14日的跨境貨車司機如透過「粵省事」程式內的「粵康碼」系統，收到廣東省發出的信息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，並毋須進行每日入境核酸採樣。至於未完成接種兩劑疫苗滿14日、或「粵康碼」系統未顯示相關信息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。運輸署指，現時大概有11,000名中港車司機，而當中活躍司機大概有7,000多名。截至4月15日，約有6,700名司機已接種第一劑疫苗，而已接種第二劑疫苗的司機約有5,700名。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周六（17日）起會在觀塘樂華北邨巴士總站側廣場、尖沙嘴麼地道15至17號、洪水橋菁雅居第11座地下、屯門蝴蝶灣社區中心禮堂及屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空地增設流動採樣站。而位於中環愛丁堡廣場、黃大仙廣場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館及屯門建生社區會堂的流動採樣站均會延長服務日期至4月25日。至於大埔社區中心及東涌北公園的流動採樣站均會延長服務日期至4月30日。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月25日）

●黃大仙廣場（至4月25日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月18日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月18日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月25日）

●元朗安興遊樂場（至4月25日）

●天水圍天瑞體育館（至4月25日）

●屯門建生社區會堂（至4月25日）

●沙田公園結客場（至4月16日）

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

●沙田大會堂廣場（4月17日至24日）

供該區須強檢人士或職員

●觀塘樂華北邨巴士總站側廣場（4月17日至18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

●尖沙嘴麼地道15至17號（4月17日至18日）

●元朗洪水橋菁雅居11座地下（至4月17日）

●屯門蝴蝶灣社區中心禮堂（4月17日至18日）

●屯門友愛邨愛暉樓第2座側門對出空地（4月17日至18日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月16日14:00）

11,635宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

10多宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多7人出院（第11353、11470、11472、11516、11566、11586、11589號個案），共11,253人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

126名確診者仍留醫；6人危殆（第6607、6794、8078、9907、10358、10942號個案）、2人嚴重（第6386、7468號個案），其餘118人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

兩岸疫情 （截至4月16日17:45）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（15日）新增11宗確診個案，其中1宗為本土個案，發生在雲南，餘下10宗則屬境外輸入個案，分別為上海3宗、山東3宗、廣東2宗，以及福建、陝西各1宗。大陸累計確診個案90,468宗，死亡個案4,636宗。台灣則新增2宗境外輸入個案，累計確診個案1,070宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月16日07:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.38億，全球死亡人數超過297萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,134萬宗，是目前唯一確診數超過3,142萬的國家，死亡人數超過56.4萬。印度確診人數超過1,387萬，死亡人數超過17.2萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,367萬，死亡人數突破36.2萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●法國新冠病毒的死亡病例，突破10萬大關。法國周四新增300宗死亡病例，令死亡宗數增至100,077宗。法國死亡總數目前排名全球第8。法新社指出，法國是歐洲第3個染疫病逝總數超過10萬的國家，之前英國及意大利已過此門檻。美國是全球死亡總數最高的國家，迄今超過56.4萬病亡，隨後是巴西、墨西哥及印度。

●加拿大安大略省的疫情越趨嚴重，周三錄得破紀錄的4,736宗新感染病例，近2,000人留院，當中659名重症病人被送入深切治療部（ICU），死亡人數為29人。由於疫情嚴重，當地衞生部表示，省政府正考慮在多倫多新寧醫院（Sunnybrook Hospital）停車場內，設立臨時醫院，以應付大量湧入城市和周邊地區的病人。

●印度藥物監管當局周一批准使用俄羅斯Sputnik V疫苗，印度駐莫斯科大使周四說，疫苗可望4月底前開始付運。俄羅斯與印度生產商簽訂了數份疫苗生產協議，印度可望成為Sputnik V疫苗的其中一個生產基地。印度大使說，預計廠房可於5月投產。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,420,418 (564,388)

印度 13,873,825 (172,085)

巴⻄ 13,673,507 (361,884)

法國 5,210,772 (99,936)

俄羅斯 4,613,646 (102,275)

英國 4,393,328 (127,407)

⼟⽿其 4,025,557 (34,734)

意⼤利 3,809,193 (115,557)

⻄班牙 3,387,022 (76,756)

德國 3,067,697 (79,234)

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