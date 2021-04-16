日本首相菅義偉刻下正在美國訪問，這是拜登上台後，第一個會見的外國首腦，證明美日關係對兩國來說，都是當下最重要的課題。

美日首腦在當前緊張國際形勢下的會面，挑動全世界的敏感神經，對中共來說，那更像是一場揮之不去的噩夢。

為台海軍事立場拍板

美日首腦的會談，重心在確認兩國共同對抗中共的長期戰略。首先，這是意識形態的對抗，中共以共產主義意識形態和中國模式治理世界的用心，在過去幾年間暴露無遺，西方世界普遍感到中共的威脅，現在的問題就是，如何聯合西方盟國，把中共的擴張壓制下去。

其次，在地緣政治領域，美日都感受到中共的進逼。美國不能沒有日本，日本也不能沒有美國，共同的利益鏈條把兩國緊緊綁在一起。美日單獨面對中共，各有力有未逮之感，美日聯合起來對付中共，卻可以游刃有餘。拜登與菅義偉會談，要確認這一點。

在菅義偉訪美之前，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀已先行訪日，為兩國首腦會談打前站定基調，其中最引人注目的，便是在台海問題上的取態。當前對美日來說，台灣都不容有失，台灣是第一島鏈關鍵，高科技產業執世界牛耳，失去台灣對兩國都是大災難。

美日雙方都擔心台海局勢緊張加劇可能導致軍事衝突，日方更認為有必要探討，一旦美軍前往台灣支援，日本自衞隊能夠提供何種協助。這暗示美軍在台灣遭受攻擊時將會出兵，到時依美日安保條約規定，日本也可能捲入戰爭，日方認為應該提前研究這個可能性，以確定日本如何協助美軍。

拜登與菅義偉會面中，無法迴避熱戰的話題，要互相確認台海一旦發生戰爭時兩國的共同立場，菅義偉要得到拜登確認，拜登也需要菅義偉確認，兩國首腦拍板後，下屬們才好擬定細則。

再次，美日首腦會面中，還有與中共長期軍備與高科技競賽的議題。拜登的圍堵中共，需要得到日本和其他西方國家的支持，傾半個世界之力與中共競爭，中共必然處於弱勢。只有在軍備和高科技方面佔絕對優勢，才能迫使中共遵守國際規則，才能避免與中共之間發生熱戰的可能。

拉攏南韓印菲圍中共

為達到此一目的，美日也需要聯手解決南韓的問題。日韓關係惡劣，影響南韓在美中競爭中的取態。南韓也是高科技強國﹑供應鏈重鎮，長期在美中關係上走鋼線，「唔嗲唔吊」，影響美國對中共的經濟與高科技切割。拜登要說服菅義偉作出讓步，緩解日韓關係，達到拉攏韓國、避免被中共所用的目的。

菅義偉訪美後，還要訪問印度和菲律賓，這都是美日印太戰略的共同關切所在，團結印度，離間中菲關係，既是南海戰略，又有產業鏈重組問題，美國操盤，日本出力，共同利益所在，兩國保持默契。

美日聯手經營印太戰略，事關普世價值的存廢之爭。多年來因美國的怠慢，給中共有可乘之機，中共發展迅猛，對西方世界造成戰略威脅，若不深刻反省，共同進退，便有被中共各個擊破的危險。而英加與歐盟遠離亞太，鞭長莫及，只能作道義上的夥伴，美國在亞太地區，惟有指望日本義無反顧，共同進退。

時至今日，美國與日本都與中共撕下臉來，雙方都不可能往後退，惟有綑綁在一起，逢山開路遇水搭橋。拉攏英澳和歐盟，固然可壯聲勢，但真正起關鍵性作用的，還是要靠美國和日本自己，這是拜登與菅義偉會談的意義所在。

中共對美日會談當然又氣又怕，但時勢如此，不以中共的主觀意志為轉移。世局在過去幾個月間又有大變，中共面臨的外部局勢比起特朗普時代更加惡劣，中共進又乏力，退又失威，長期消耗下去，不知如何收拾殘局。

方圓

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