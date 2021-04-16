政權宣佈「完善」選舉制度法案，立法會直選減至20席，參選要取得選委會提名票，經資格審查委員會篩查、國安「打豬印」入閘，選委會變成香港權力核心，還有5票超區功能組別被取消……或許很多人已懶理改動詳情，事實上二千多位人大忠誠廢物撳掣那刻，已宣判香港真正的選舉死亡。港府現在只是奉命完成「喪禮」餘下儀式，敲經唸佛或安息禮拜也好，快快完結民主派議會之路。下一步是立法會按國家意願三讀通過法案，在棺材上打最後一口釘，然後香港選舉的墓誌銘寫着：「生於英殖時代，卒於2021年（國安法生效後）；五馬分屍，死狀恐怖且荒謬。」陪葬品很多，多元聲音、說不的自由等等，落葬前放一本《基本法》在棺材上，禮成。

曾被提名諾貝爾文學獎的北島有一首詩《回答》，開首兩句是：「卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。」記得大約10年前李怡先生在專欄有過這樣的演繹：「我原認為香港是一個相對公平的社會，卑鄙不一定通行無阻，高尚也應受鼓勵，至少不應總是碰壁，不至於『死定』。但看到特府與建制派的公然卑鄙，而且毫不掩飾，於是想到這兩句詩。愛護香港的人誰也不想香港變成這樣。」可惜的是，今日香港在一群愛國者蹂躪下，卑鄙已通行無阻，高尚更被扭曲成持刀斬人的「情操」。當年這篇專欄的時空，大約是立法會「五區總辭」補選後，時任特首曾蔭權曾公開表明他與其政治團隊一律不投票，放諸今日社會，這將是一項可判囚3年的罪名。

香港選舉墓誌銘除了交代生死時間等基本資料，也應有些被「分屍」的死因解說：

一、被拆骨。選委會中最貼近普通市民的代表，即第四界別原有的區議員117席，一下子被全廢，以一眾地區撲滅罪行委員會及防火委員會等代表取代。

二、被顛倒。本身已是小圈子組成的選委會，增加300人，照舊主宰特首選舉外，在立法會中竟突然有40席，成為最大勢力，連參選立法會人士都要先從選委會各界別中各取2張提名票才可入閘，想當議員或特首全部要向這群人乞票。

三、被滅聲。醫學會、大律師公會變成各自僅得一票，教育界的教協及社福界的社總，更是一票都無。醫學界、衞生服務界合併為醫療衞生界，高教界和教育界亦被合併。體演文出界中，團體選民包括記協等8個新聞組織被刪走。

四、被灌水。選委會新增的第五界別有如一個中央選舉指揮支部，全國人大、政協有190席當然委員外，5個全國性團體包攬其餘110席。

五、被威嚇。政府修訂荒謬法例，任何人藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票即屬違法。新增資審會為參選人「驗身」，成員由特首委任，委員會決定不得提訴訟；林鄭月娥如要連任，她委任入資審會的人，日後負責審查她自己及她的潛在競爭對手。

回看一下香港選舉被判死之前，政權一連串為人大出手造勢的鋪排。去年先DQ四名公民黨議員參選資格，再借疫情延後原定9月的立法會選舉，並不斷抹黑前年當選的民主派區議員「只搞政治」。至今年初大搜捕初選相關人士，未審先囚，營造「監獄內呢班人藉選舉奪權搞亂香港」的說法，加上落實愛國者治港的聖旨，令到人大「完善」選舉制度在愚民眼中變得理所當然，更要歡呼謝恩。

形勢壞透 心不能死

無論如何，「死者」已矣，有人哀悼，有人憤怒，同時有人找「兇手及幫兇」。立會前主席扮中立說：「係你逼佢，佢先殺你㗎咋！」這根本是為「兇手」說好話；當然一定有人會說：「我一早同你講，叫你袋住先啦，咪唔會搞成咁囉。」這類似Blaim the victim的邏輯，不提也罷；很多人都會說「如果點點點」，這也是正常的事後分析，但大家都知道，世事沒有如果。

國安大法封殺街頭抗爭，「完善」選舉斷絕議會之路，形勢壞透，但心不能死，不是說參選之心，而是爭取公義、民主自由之心志不可被極權磨滅。我們看到囚牢內的人也保持着希望，牆外的人更不能絕望。記得北島的《回答》有另外兩句：「我不相信夢是假的，我不相信死無報應。」瀕臨絕望之中，人心不死，就會找到出路。

世界太灰，要散發多些正能量，今次「完善」制度起碼促成一個「進步」，下年「忠誠的廢特選舉」當選人，得票應肯定過千，不再是689、777票，香港終於出到一個千票特首了，普選近了。

無 道

自由撰稿人