【本報訊】被指強迫員工接種武漢肺炎疫苗的婚宴酒樓譽宴集團承認，一成拒絕打疫苗的員工會在本月底停工，稍後可能被調職。政府則正為飲食業設計申報表格，讓因身體狀況不宜打疫苗的員工提出申報，但因個人喜好而不願接種並非申報理由。

譽宴集團主席張家豪（圖）昨日在電台節目回應強迫員工打針事件，聲稱酒樓早於3月底已經與主管員工商討，並決定要求員工必須於4月26日前接種第一劑疫苗，公司會向打疫苗員工發放1,000元獎金。至今已打疫苗及已預約的員工近九成，餘下一成不打疫苗的員工將在本月29日起停工。實際安排仍在考慮，或會調去其他不接觸客人的崗位。

政府研不宜接種申報表

「疫苗氣泡」措施已造成勞資糾紛，政府昨日與飲食及酒吧業界開會討論疫苗氣泡措施，香港餐飲聯業協會會長黃家和會後表示，政府表示正設計一個申報表，讓身體狀況不宜打疫苗的員工作申報。但據他了解，不能因個人喜好獲豁免：「政府同我哋講設計緊申報表，個內容牽涉到身體狀況或者醫療問題等等，純粹係一個自行申報，但冇話要求好嚴謹嘅證明，唔能夠話我唔鍾意接種就唔需要接種，咁樣就唔可以。」

黃家和又透露，政府正設計一個疫苗證書新應用程式，讓市民證明自己已接種疫苗，方便食肆查核。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，雙方的共識都是酒吧最快可由本月29日起分三階段復業，雙方將按此目標商討細節。

另外，運輸署表示，港府早前已得到廣東省政府的同意，本月23日起，已完成接種兩劑疫苗滿14天的跨境貨車司機，如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到廣東省根據運輸署提供的資料而發出的信息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，並毋須進行每日入境核酸採樣。

截至周四，約有6,700名跨境貨車司機已接種第一劑疫苗，而已接種第二劑疫苗的跨境貨車司機約有5,700名，分別佔活躍跨境貨車司機中的超過九成及八成。