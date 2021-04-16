【本報訊】瑪麗醫院昨公佈一宗罕見醫療事故，一名女病人上周接受雙膝關節置換手術，四日後才被發現右膝竟被植入只適用於左膝的人工關節假體，前日須再捱一刀進行更正手術。有骨科醫生指，若不作更正手術，將來可能影響病人右腳伸直屈曲幅度。

瑪麗醫院昨公佈一名女病人4月8日進行雙膝關節置換手術後，留院接受復康治療，翌日進行手術後X光檢查，康復進度良好。但至4月12日，醫護團隊複查病人情況及相關X光影像，發現病人右膝被植入只適用於左膝的人工關節假體。

醫生向病人致歉

院方稱，涉事醫生同日向病人及家屬解釋，並就事件致歉。醫生評估事件對病人沒有嚴重的即時影響，但建議做更正手術，並得到病人同意。手術前日順利完成，病人目前情況穩定，院方會繼續為病人提供適切治療及所需協助。

骨科醫生陳伯顯指出，人工關節假體左右調轉並不常見，因為主診醫生裝置人工假體前，須核對骨頭切割傷口及對應的人工關節角度，並以儀器量度人工膝關節尺碼，多番覆檢確保組件裝置正確。若病人膝頭被植入相反人工關節假體，日後可能會影響伸直屈曲幅度、走路軌迹及四頭肌肌力，因此有需要進行更正手術，對日後癒合較理想，但病人傷口痛楚或會延長兩至三星期。

骨科醫生廖敬樂亦指出，健康關節是穩定、不痛，但隨住年紀增長或病患所致，關節會老化，失去穩定性和感到痛楚，裝置人工關節可改善情況，但比起天然關節，人工關節沒有感應能力，裝置後活動幅度較細，雖然能正常步行、站立、上落樓梯，難以完全蹲低及跪下，有些人工關節每行一步都會發出「吱吱」響聲，由於人工關節缺乏自我修復能力，故病人亦要避免劇烈運動，增加耐用度。

翻查資料，左右調轉的烏龍事件在本港醫院屢次發生。去年5月，港島山頂明德國際醫院一名男病人本應做將左腳碎骨移除，醫生卻誤為病人的右腳開刀。2017年7月瑪嘉烈醫院一名86歲男病人左邊腦硬膜下積血，被誤開右腦。2017年3月，伊利沙伯醫院一名右頭顱內有血管瘤的女病人，被錯誤開左腦。