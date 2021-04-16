今年73歲的民主黨前主席楊森本月7日就前年8.31未經批准集結案發表「認罪但不認錯」的陳詞，獲民主派人士大讚擲地有聲，足可載入史冊，楊森在判刑前接受本報專訪，坦言沒想過陳詞會引起如此迴響，透露律師一度擔心其陳詞「太激」會影響判刑，但最終仍尊重他發表。楊森認為，外界對其陳詞的反應，反映很多港人在當前政治形勢低迷下不敢發聲，他至今堅信捷克前總統哈維爾所言：「面對強權，要用真話去對抗謊言。」

楊森在8.31未經批准集結案判刑前兩天接受本報訪問，其間兩名疑似便衣警一度在場監視；楊離開受訪場地時，亦見有疑似警員跟蹤。因8.31案被法庭沒收旅遊證件的楊森透露，早前與黨友聚會時，亦發現疑似便衣警在場監視。本報曾向警方查詢是否曾派便衣警員跟蹤和監視楊森，警方回覆時僅稱「不評論揣測性的指控」。

望獲緩刑改學生功課

因為參與前年的8.31和10.1港島遊行、10.20九龍遊行以及去年六四集會，楊森至今有四案在身，他估計即使8.31案獲判緩刑，稍後亦很大機會因其餘三宗他會認罪的案件首度入獄；半生從政，由殖民地到特區，終要面對牢獄，他說妻子已到「石牆花」為他預先購買入獄所需的日用品，他早前亦特別配製一副符合懲教署標準的膠眼鏡、準備獄中閱讀的書籍，以及要求醫生為其高血壓問題先開出藥單。

判刑前夕，除了多抽時間陪伴家人，楊森坦言最放不下的，是其多年來的教學工作，透露本周一完成今個學期最後兩堂導修課後，最大心願是8.31案獲判緩刑，以便為學生「改埋啲卷」：「呢個係我嘅心願，因為我唔想影響教學，我都教咗大半生，我唔想影響啲學生。」

對於早前發表的「認罪不認錯」陳詞在網上瘋傳、引來迴響，楊森坦言屬意料之外，透露事後除有外媒報道其陳詞，亦有移民外國的舊同學特別透過電郵對其陳詞表示感動，不少學校同事和社運界朋友亦來電為他打氣，甚至黨友在街站籌款期間，亦有巿民表示支持其陳詞；向來不太關注他的年輕網民，也在網上分享及「畀like」。

最後親自陳詞，如為社會上了一課，楊森相信，不少港人在現況下不敢發聲，故對有人堅持講真話反應特別大：「我只係講咗啲我需要講嘅嘢，可能𠵱家（政治形勢）真係太低迷嘞。現時面對（中共）呢個全面控制，我想同香港人講，更加唔好驚。𠵱家（香港）政制已經民主大倒退，但我哋始終要堅守香港的核心價值：民主、人權、自由、開放嘅社會、公平競爭，我哋用我哋嘅方式，勇敢地如常生活，唔好俾個政權嚇怕。」

近日正閱讀捷克前總統和劇作家哈維爾 （Václav Havel） 名作《無權力者的權力》（The Power of the Powerless）的楊森說，至今堅信哈維爾所講「面對強權，要用真話去對抗謊言」，「真嘅說話要講，如果要付出代價，自己考量吓啦，如果可以付出，就繼續堅持」。

■記者林俊謙