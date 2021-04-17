警務處處長鄧炳強連續第三日不點名批評《蘋果日報》，他出席警隊結業會操後表示，發表言論後有「所謂學者」跳出來指責他，是企圖對將想講真話的人口誅筆伐，「我係警務處處長，我係唔會驚呢啲勢力」。他再主動不點名斥責《蘋果》頭版刊登學童玩槍的照片，是分化和煽動仇恨，表明如報道角度是煽動性分化，或企圖令支持警隊的人感到害怕，「呢啲係不能接受」。

警隊今早在黃竹坑警校舉行結業會操，數百名警員親友到場觀禮，坐滿多個看台。警務處處長鄧炳強及多名警隊高層也有出席，由紀律人員薪俸及服務條件常委會主席崔康常任檢閱官。日前「全民國家安全教育日」，有佩戴黑色口罩的記者進入警察學院採訪時，被警察公共關係科人員要求更換口罩；今日仍有記者戴上黑口罩，則未見警方要求更換。而結業警員今表演傳統步操，未見中式步操。

「我係警務處處長，一定會講真說話」

鄧炳強隨後會見傳媒時主動表示，過去2日提到外部勢力如何利用香港代理人危害國家安全，指這種手法每日仍繼續發生，有傳媒昨日（16日）頭版刊登學童參觀警校的照片，導致不少人將學校起底和騷擾，「呢個正正就係用一啲手法，嚟到分化社會、嚟到煽動仇恨，嚟到影響邊個支持警隊，我就要搞你呢個信息。我覺得呢個係非常不道德，搵細路仔嚟咁搞，係非常之唔啱」。

鄧續指，他發表言論後「引起所謂學者跳出嚟對我好多指責」，認為這是企圖對將想講真話的人口誅筆伐，令他們不敢講真話，「但我話畀你聽，我係警務處處長，我係唔會驚呢啲勢力嘅，我係一定會講真說話」。他又不點名繼續批評《蘋果》以「武漢肺炎」形容「新冠肺炎」，指近日平機會已就此表示譴責，「呢個係正正一個例子，點解要用帶有貶低我哋國家，特登令到誤導人哋，令人以為呢個疫情個責任係由國家去做出？呢個正正就係希望喺人嘅心上面不停做工程，令到人哋誤以為任何唔好嘅嘢都係國家嘅，呢個就係我所講嘅，係要做一啲蠱惑人心嘅工程」。

轉述報評會認同警隊投訴將去信相關傳媒

鄧續稱，留意到香港記者協會對他的指責，指警方向相關傳媒所發出的130封信，絕大部份都有副本抄送予報評會，報評會回覆指認同警隊部份投訴，「認同呢個媒體存在誤導、與事實不同的報道」，報評會會去信相關傳媒停止有關行為。他強調，市民要認清事實，認清所謂外部勢力在香港的代理人進行蠱惑人心的事情，「我哋要調返轉頭去監察佢哋呢啲行為。我好相信只要正義嘅人唔懼怕，邪惡嘅勢力會變為軟弱無力」。

稱學童玩槍相的報道角度「煽動性分化」

被問到涉事的學童玩槍相由路透社所拍，報道引述的留言為網民所寫，亦不止一間傳媒刊登相關照片，為何頭版刊登的媒體會是抹黑警隊，是否報章的立場就是原罪？他表示，照片本身是考慮因素之一，但如報道角度是煽動性分化，或企圖令支持警隊的人感到害怕，「呢啲係不能接受」。至於「假新聞」定義、報道是否等於煽動，他說，本港未有「假新聞法」，仍有其他法律去規管任何人作出煽動或煽惑行為，或其他違反國安法的行為，警方也會找出證據。他又稱，不要規限警方只是針對某個傳媒，而是針對任何人犯法就會有行動。

至於危害國家安全的人是否包括傳媒，他重申，警方對任何犯法的人士都會進行調查，「只要你個心犯法、你個行為犯法，你想逃避想匿埋，我都有辦法搵到證據」。

新紮師兄稱「一定跟足法律去做好本分」

現年25歲、獲薛富盃及「銀雞繩」的警員陳煒良說，大學時加入輔警隊，反修例事件時眼見前線警員為保衛香港，連續工作20多小時，自己期間曾有份當值「守護差館」，看到警員辛勞工作，希望可為警隊出一分力，就正式投考警隊。他說，加入警隊獲家人支持，代表警隊去金紫荊廣場升旗令他印象最深刻，感到十分榮幸。

現年23歲、獲施禮榮盾及榮譽警棍的督察羅錦峯表示，自小已立志成為警察。他指，作為警務人員，「無論出面嘅人點樣去抹黑我哋，又或者對我哋有咩偏見，我哋企出嚟執法嘅，一定跟足我哋法律去做好我哋嘅本分」，又稱不管甚麼政治背景，只要作出犯法行為，警方就會不偏不倚地執法和作出拘捕。

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