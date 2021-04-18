中央出手改革香港選舉制度後，建制派立法會議員再擬修改議事規則。立法會議事規則委員會主席謝偉俊直認，建制派正醞釀今屆立法會任期結束前或再修改議事規則，包括為委員會參加人數設限、規範議員的衣着。

憂難控制發言時間 倡設委員會人數上限

身兼立法會議事規則委員會主席的獨立建制派議員謝偉俊在《Now新聞台》節目表示，委員會設合理人數，「例如10多至20名委員」，否則難有效率，舉例指若有69人加入委員會，即使設限每人一分鐘發言都需要69分鐘，更何況難以如此限制。

他指，委員會人數設定上限後可以透過協調，令規模較細的政黨及獨立議員加入。

自認 「有能力」願多提意見

另外，謝聲稱，近期在議會的發言並非刻意扮反對派，而是民主派以往拉布，建制派不想火上加油，要「忍氣吞聲、不說話、發言」，認為現時討論空間增加，較願意花時間、有能力或較願意說出心底話的議員便可多提出個人意見。

翻查資料，立法會早前成立委員會提早討論改革香港選舉制度內容時，謝偉俊曾斥政府及內地事務局局長曾國衞「唔熟書」，未能即時說出人大決定的權力來源及法律基礎，直言：「唉，成個香港俾你累死」；月初立法會審議涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》時，謝偉俊亦形容政府修例是「矯枉過正」，質疑律政司權力過大，反問政府「係咪想做到咁盡？」

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