職工盟前主席吳敏兒還押多日，職工盟周六（17日）公開其3月10日的獄中書信，吳敏兒說當日終於可以第一次「行街」，即是去戶外球場活動，「大家的心情大好，也好努力地走呀走，兩位小美女的運動細胞超高，我就急步行，有時走近籃球架柱的橡膠旁邊，用力出吓拳，大家打多幾吓，好有小學生的感覺。」

吳敏兒說最意外的事，是她「竟然揈到呼拉圈喔！」笑言：「平日揈不到五下就跌，來到坐監竟然揈了成百下？！我真係呆咗自己！」

為是否吃私飯掙扎

她感謝大家的支援，又表示其實大家就是否吃「私飯」心情很掙扎：「覺得要大家花錢，不好意思，但我跟她們講，不要讓想支援我們的人失望，他們已覺得不能為我們做啲乜了，給我們吃好一點就令他們有種幫緊我們的感覺，而且，食得的日子好食了，一判刑後就無機會了。」令人傷感。

吳敏兒感嘆，初選被捕者每一個人面對的路，「多多少少會反映着連結住的團體的路，政權有多不喜歡（它）便判有多重。至少我目前是這樣想。香港的下一頁是怎樣？可能一切要重新開始，不過是一廂情願的重新開始。」

她又說，看到報道寫着「忠誠的廢物」真的會心微笑，「好想看有沒有學者寫一吓：『忠誠的廢物是如何煉成的？』的文章，有的話請copy給我。」

「高牆限制不了我對理想的追求」

吳敏兒說收到陳健民《獄中書簡》一書，「不知道如果我都寫一本好不好？因為我是單獨囚禁的，而且是女子組，好可能很少人cover。事實上，KM（陳健民）這本書太好了，看了便覺得很平安。這高牆是高，但我不管它有多高，它的高度不能限制我對香港的愛，也限制不了我對理想的追求。」其後陳健民在其Facebook專頁轉貼吳敏兒的書信，並寫道：「一直頗擔心吳敏兒的情況。如果我的書能為她帶來一點平安，我之前所受的磨難便有意義。」

吳又提到，閱報時看到一行禪師的說話，認為很有哲理：「你可以逃避當下，但更勇敢的方法是迎向當下的苦，接受它，感受它，轉化它。」

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