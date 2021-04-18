本港昨日確診首宗帶外國主流N501Y變異病毒株的本地個案，外界關注檢疫酒店的環境傳播風險。《蘋果》統計本月171宗輸入個案的抵埗資料，最少53宗報住Best Western集團旗下各間華美達或華麗酒店，其中20人感染N501Y病毒株。

以首宗社區個案29歲男患者入住的尖沙嘴華美達華麗酒店為例，3月19日起另有4名患者帶有N501Y病毒株，來自菲律賓和印尼，第12或19日樣本才確診。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，除徹查酒店的交叉感染可能，亦應盡快公佈各患者的病毒基因是否一致，以釋公眾疑慮。

3成帶N501Y病毒株患者曾住華美達酒店

根據衞生防護中心已公佈資料，本月暫錄得177宗輸入個案；撇除在機場確診的人士，最少53名患者報住Best Western集團旗下共6間華美達或華麗酒店；患者主要來自印度、印尼和菲律賓。當地最近流行包括N501Y（或稱B.1.1.7）、南非N501Y.V2（或稱B.1.351）兩款變異病毒株。

進一步分析，上述53名患者有20人感染N501Y病毒株，佔本月63宗N501Y病例的31.7%。這20人較多報住尖沙嘴華美達華麗酒店、北角華美達盛景酒店；報住北角的病人多數是同日、同班機抵港，在酒店感染的機會較低。

而報住尖沙嘴華美達酒店，包括首宗本地N501Y病例的11643號病人、29歲印裔工程師。他在酒店接受21天檢疫，3次檢測均呈陰性，離開酒店後8天確診。由他3月19日入住起計，酒店另有4名患者帶N501Y病毒株，他們來自菲律賓和印尼，均是第12或19日樣本才確診。

《蘋果》正向華美達酒店查詢上述患者有否接觸、酒店的感染控制措施有否因應個案增加而加強；亦向衞生署查詢尖沙嘴酒店5名患者的病毒基因排序是否脗合。

梁子超促公佈5患者病毒基因排序及接觸史

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，現階段未能排除29歲男病人在檢疫酒店受到感染：「雖然病毒可以超過21日潛伏期，但因為酒店始終係群集環境，（防感染規格）唔能夠同隔離營相比，就算有交叉感染，可能都會係意料之內。」

他認為，衞生防護中心應徹查5名患者的房間位置、接觸史等；若他們屬相鄰或相對房號，不排除病毒透過空氣短距離傳開，或透過餐具、把手等接觸傳播。此外，中心亦應盡快公佈5名患者的病毒基因排序結果，若高度脗合，足以證明酒店有交叉感染。

熔斷機制「唔夠理性」 倡設「禁飛令」

翻查本月63宗N501Y病例，只有10人有病徵，其餘52人或82.5%沒病徵。梁子超認為，N501Y的無症狀感染比率大致與其他病毒株一樣，「另一原因係輸入個案患者比較年輕，好少嚴重感染。」但可預期來自東南亞的輸入個案會不斷增加，今次本地出現N501Y病例，或反映現行熔斷機制「唔夠理性」，應考慮施加更嚴厲「禁飛令」。

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