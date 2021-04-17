【本報訊】47名民主派人士因參加初選被控串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人已還柙逾月。還柙人士親友繼續風雨不改探望，岑敖暉妻子、陳志全友人及郭家麒太太昨早先後到赤柱監獄探訪。人力譚得志（快必）於fb透露，剛收到還柙期間的工資，已全數用作購買零食。前西貢區議員范國威於收押所畫素描，繪畫自己的健身動作。

快必出糧 全數換零食

范國威的小編於fb發文「Gary為大家示範feet-on-wall planks」，並貼出范回覆支持者的來信，又附上一張范的素描畫作，「我在船上（獄中）不能畫水墨畫及訓練習書法⋯⋯暫時我只能使用素描鉛筆及木顏色筆」，自畫像中的范正進行平板健身動作，「我現在每天早午晚也有做多組的健身動作」，指有關動作着重腹肌的訓練。范在信末感謝來信，「謝謝你的勉勵！我會心存希望。」

已還柙逾200天的譚得志（快必），其團隊於fb上載還柙日誌，快必指已收到還柙期間的工資，雖然並非現金，但已全數換取零食，「除咗四大零食同朱古力之外，冇其他嘢揀」。日前，快必兩名中學同學到收押所探望，他有感已錯過行山季節，着兩位同學趁炎夏前多行山，「等佢（快必）出嚟，一齊再去。」