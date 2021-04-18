北京修改香港選舉制度，多個民主派政黨至今仍未決定是否派員再參選立法會。以「中間派」自居的新思維主席、已表態積極考慮參加直選的狄志遠接受無綫節目《講清講楚》訪問時稱，即使民主派最終拒絕參選，新思維仍會繼續派人出選，並認為未來立法會應該變成「先民生、後民主」，相信未來2年若能集中處理民生問題，會令香港社會穩定、發展暢順，中央重啟香港民主步伐的空間仍在，未來仍能「慢慢重建（雙普選）路線圖同時間表」，又指「今時今日仲搞政治對立係冇運行」。

狄志遠受訪時又指，來屆立法會中，議員走激進和「攬炒」路線的空間很細，相信只能發揮「務實理性」的議政作風，並認為民主派若能「合作、團結」派人參選，有望取得立法會90席中的15至16個議席，形容「都係相當有影響力嘅少數」，堅信民主派就算由過去70席中有近30席變成未來僅有十多席後，仍能在議會「反映到強而力嘅民意，喺政治上係好大動員能力。」

稱民主派獲足夠提名派10人參加直選「唔係好大難度」

對於民主派若然參選，必要先取得包括人大政協在內的五大界別選委會人士提名，狄志遠指，知道有人大代表希望立法會有多元聲音，願意給予積極支持，加上中央表明不希望立法會「清一色」，若然選委會拒絕提名任何民主派參選，「就係同中央背道而馳」，他不覺得情況「會變得咁差」，稱民主派要取得足夠提名派出10人參加地區直選「唔係好大難度」。他又指，中央和特區政府都明白立法會變成「一言堂」對香港不利，他亦認為今次選舉制度大改動後，若然對政府施政毫無幫助，「咁就只係捉蟲」。

他亦稱，與民主派人士討論過程中知道「選嘅人係會有嘅」，「我嘅判斷係不同人會用不同方法、平台參選，都係抱住民主派理念參選」。對於未來一旦當選，會否在立法會提出六四相關議案，狄志遠反問「『一國兩制』下，點解唔可以提出？」認為立法會無必要逃避討論述歷史事件，他對六四事件「會維持返過去講嘅嘢」。

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