港府連日硬銷以「疫苗氣泡」為前題去放寬餐飲、旅遊等行業的防疫措施。民主黨批評政府強推「疫苗氣泡」，變相鼓勵僱主強迫僱員接種疫苗，又擔心有員工為保工作而不顧身體狀況接種，要求政府盡快檢討相關政策。

民主黨元朗區議員郭文浩表示，曾收到天水圍清潔工友求助，指被高層「勸喻」打疫苗。郭擔心若政府落實推行「疫苗氣泡」，可能會產生漣漪效應，令僱主強迫員工接種疫苗的情況蔓延至其他行業，「係咪先攞飲食業做引子，再一步一步推到其他行業都要打？」

民主黨勞工政策發言人冼卓嵐則表示，擔心年長或身體狀況不適合接種疫苗的員工為「保飯碗」而接種，風險由自己承擔，變相「搵命博」。他促請政府盡快檢討相關政策，不應鼓勵僱主強迫僱員接種疫苗。

指員工應有自主權

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日表示，政府正研究調整措施，如員工身體狀況不適合接種疫苗，可自行申報，但需定期檢測。冼卓嵐認為，不論員工健康狀況如何，都應該有自主權選擇是否接種疫苗，強調僱主不應以「大石砸死蟹」的態度對待員工。

民主黨稱明天起會設立支援熱線，員工若被迫接種疫苗或有任何有關勞工權益的疑問，可向該黨義務法律團隊求助。

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