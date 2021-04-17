【本報訊】政府擬把鼓吹投白票刑事化，民主黨主席羅健熙昨在電台節目上批評政府做法無謂，質疑政府只因懼怕選舉結果白票比例較多，影響面子和選舉認受性。出席同一節目的自由黨黨魁鍾國斌也指，規管做法隨時有反效果，即使沒有人叫鼓吹，市民也會投白票，「特區政府好多時係好心做壞事」。

政府日前提出修例，把鼓吹投白票刑事化，最高可判囚三年。鍾國斌指，政府做法或有反效果：「會唔會就算冇人叫（投白票），我都會做……特區政府好多時係好心做壞事。」

羅健熙質疑修例為面子

羅健熙則認為，政府的做法十分無謂，因為香港選舉不設最低投票率，即使白票多於候選人得票，獲得最多選票的人士，也能當選，故白票不會影響政府運作。他認為，政府做法純粹出於面子問題，政府或擔心白票太多，影響選舉認受性。他又指，如果選舉人質素不夠好，有人叫人不投票或投白票，卻要換來「坐監」後果，實在說不通，故做法令人十分反感。

羅健熙又提到，日後立法會90席中，只有20席是直選，故大部份議員均不是循地區直選進入立法會，而奪取議席較以往容易，這會減低議員「對市民問責的力量」，「市民去搵議員問責，係困難咗」，也會縮窄議員聆聽市民意見的空間。

鍾國斌並不同意，稱難以理解其邏輯，「如果你真係根據大家意願入去做事，提出一啲合理、正常、正路嘅建議，咁點解無啦啦要你問責？」

鍾國斌指，預料自由黨贏面將不及民建聯、工聯會這類致力地區工作的政黨，稱未來該黨參加直選的機會不大。羅健熙就指，該黨需要更多時間討論，未有最終定案。他又指，現不只是討論會否參加下一屆選舉的問題，而是整條民主路如何走下去：「如果我哋唔喺立法會，我哋嘅空間有幾多？」