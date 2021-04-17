【本報訊】政府日前公佈修改選舉制度細節，禁止選舉期間公開煽惑他人不投票、投白票或廢票。職工盟昨日設置街站舉行「垃法會選舉模擬投票」，目標收集200張選票，反映港人對新選舉制度的意見。有參加者笑言，自己在選票中寫上粗口，亦有人表示擔心個人資料被盜用「造票」，因此來屆立法會選舉將會如常投票。

職工盟在旺角朗豪坊設街站，舉行「垃法會選舉模擬投票」，提供「大陸金融財閥派」、「忠誠廢物派」和「扮反對派」供人選擇。有參加者在選票上劃走所有選項，亦有人直接寫上「大交叉」。

指「配合中央意思」

職工盟組織幹事吳冠君說，街站目的是「配合中央意思」，「宣傳」修改選舉制度後的立法會選舉，選票上的三個選擇，代表着將來議會剩餘的議席選擇。職工盟目標是蒐集200張選票，然後在社交網站上公佈民意結果。

吳冠君估計，今屆立法會仍然有大量選民投票，「但係無從估計有幾多票係有效啦，始終呢樣嘢又咁新，香港人又未適應，又會好擔心，啲選擇又唔係咁鍾意」。

25歲的黃小姐參與模擬投票活動，她只在選票中寫上一個粗口單字，「三個（選擇）都想寫個『X』字，咁咪寫一個大嘅『X』字囉！」。她說來屆必定會投票，「投嚟支持我哋個選舉制度吖嘛！（入去係咪會寫返嗰個字呀你？）無錯！」

其男友、26歲的黎先生亦會投票，「因為唔想有人拎咗我啲資料投畀建制派」，因此會現身投下「廢票」。對於香港選舉制度被閹割，兩人曾認為「不如你玩晒啦」，但亦希望可以盡公民責任，「我哋都無乜嘢可以做，咁不如投返自己有智慧嘅一票」。

高先生亦有參與投票，「佢哋（政府）要我投咩咪投咩囉，都無得揀㗎啦」。面對已被扭曲的選舉制度，他仍然會投票，「佢驚我哋投，咁又突然搞到我好想投，佢唔開心吖嘛，我想佢唔開心」。他形容人大及政府改選舉制度是「輸打贏要」，前年區議會選舉民主派陣營幾近大獲全勝是關鍵，「本身建制派喺個制度上面都無得輸咁滯，佢都仲驚佢哋會輸，改到佢擺到明贏硬，咁佢唔怕難睇，我哋咪令到佢難睇囉」。