【本報訊】警務處長鄧炳強連續三日不點名抹黑《蘋果日報》，指稱本報周五頭版有關學童在警察學院玩槍的報道是分化和煽動仇恨，又不滿學者「跳出來」指摘他，是企圖對將想「講真話」的人口誅筆伐。記協批評鄧言論荒謬，憂國安法已被武器化，學者則奉勸他反思為何警隊長久未能挽回形象。

鄧炳強昨出席警隊結業會操後見傳媒，再次主動評論傳媒。他指，過去兩日提到外部勢力如何利用香港代理人危害國家安全，這種手法每日仍發生。他再不點名批評本報周五頭版關於警察學院開放日學童玩槍報道，指報道導致不少人將學校起底和騷擾。鄧說：「呢個正正就係用一啲手法，嚟到分化社會、嚟到煽動仇恨，嚟到影響邊個支持警隊，我就要搞你呢個訊息。我覺得呢個係非常不道德，搵細路仔嚟咁搞，係非常之唔啱。」

記者質疑為何頭版刊登相片的媒體是抹黑警隊？他辯稱，照片本身是考慮因素之一，但如何報道角度是煽動分化，或企圖令支持警隊的人感到害怕，「呢啲係不能接受。」鄧續說，本港未有「假新聞法」，但仍有法律去規管任何人作煽動或煽惑行為，或違反國安法行為，警方會找出證據。至於是否針對《蘋果》，他說：「你唔好規限自己（覺得警方）針對某一個（媒體），可能因為你心入面就係覺得呢個媒體做緊呢一樣嘢，公眾自有定論。」

壹傳媒工會：警應檢討玩槍安排

他表示，警方已向有關傳媒發出130封投訴信，絕大部份有副本抄送予報業評議會，並引述報評會回覆警方該會沒調查權，但認同警隊部份投訴，「認同呢個媒體存在一啲誤導、與事實不符嘅報道」，報評會會去信相關傳媒要求停止。本報向報評會求證，惟對方未有回應關於《蘋果》投訴，僅稱該會去年接獲逾百宗投訴，投訴人包括政府部門及私人機構等，該會曾多次去信多間新聞機構，就不同個案提醒其資料準確性。

記協主席楊健興批評鄧炳強言論相當荒謬可笑、顛倒是非，《蘋果》刊登相片非偽造，「點樣將事實圖片嘅處理手法變咗做假新聞？邏輯上講唔通。」警方將報道處理與「假新聞」拉上關係，令人憂慮國安法武器化，限制傳媒自由，產生自我審查的壓力。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權指，學童玩槍令人聯想8.31的公眾觀感源於警方在太子站行動，「警隊形象唔係傳媒報造成，係市民日積月累、親身經歷或透過直播等感受。」他認為每人有表達觀點的自由，但鄧是警務處長，言論不只代表個人，而是警隊，「𠵱家中央對傳媒影響力非常大，有做好多警隊正面報道，要反思點解改變唔到形象。」壹傳媒工會回應，對鄧連日批評感到莫名其妙，亦感受到他對傳媒作威嚇，對新聞工作者造成壓力。工會稱活動由警方舉辦，港鐵場景和假槍均是警方提供，學生參觀是警方邀請，相片是由路透社拍攝，在刊登報紙前，公眾已對相片有觀感，《蘋果》只是如實報道。警方與其怪責傳媒，不如檢討安排學生在港鐵場景玩槍，是否忽視公眾觀感。