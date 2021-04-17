【本報訊】《南華早報》引述消息人士報道，中央駐港國安公署已徵用港島太平洋酒店作辦公大樓，酒店地點鄰近西營盤的中聯辦大樓，是繼去年7月徵用香港中旅集團旗下銅鑼灣維景酒店後，再度使用酒店作國安基地，並擴張辦公室規模。

港島太平洋酒店由信和集團營運，早前曾被列入旅發局「賞你住」參與酒店名單之一，但上星期突然傳出暫停營業消息，酒店網頁及社交平台專頁亦已關閉。信和集團早前承認，該酒店已與一機構落實批量出租安排，需暫停營運以作準備及調整，惟未有透露租用者身份。

正式基地稍後拍板

《南早》報道，租用者為中央駐港國安公署，酒店位置與中聯辦大樓僅一街之隔，三分鐘車程即可到達。酒店於2018年底曾翻新，樓高29層，停運前提供逾300間客房，現正進行改裝工程。國安公署和酒店的租約只會維持一段時間（some period），現正位於銅鑼灣維景酒店的國安公署辦公室亦只屬臨時性質，正式基地將於稍後拍板。

新一份財政預算案預留80億元用作維護國家安全開支，外界一度關注撥款會否用於中央駐港國安公署，政府早前表示，《香港國安法》第51條訂明，國安公署經費由中央財政保障，與80億元撥款與公署經費無關。