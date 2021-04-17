【本報訊】過去兩周屯門區錄得至少14宗確診個案，其中昨新增六宗源頭不明個案，便有四宗居住屯門，區內疫情有擴散趨勢。新增確診患者住址包括友愛邨愛暉樓第二座、友愛邨愛勇樓及蝴蝶邨蝶翎樓等。有醫生認為，區內隱形傳播或未徹底清除。當區區議員則批評，政府投放資源不足令疫潮難斷尾，促請當局增派人手加強檢測及清潔。

本港昨新增六宗源頭不明個案，其中四名患者住屯門，包括一名紅色的士司機。該名73歲男司機（11654號）住友愛邨愛勇樓，4月12日發燒後求診，檢測結果呈陽性。他曾到訪友愛商場並接近每日往友愛邨利群茶餐廳用膳。衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，患者每日駕駛之的士車牌由車行指派，故每天不同，部份包括PH8571、KA8537等，曾駕駛同一架的士的司機都要接受檢疫。

另一宗源頭不明個案為一名63歲男子﹙11645號﹚，他住友愛邨愛暉樓第二座，在元朗貿易中心「人力資源有限公司」任職電工導師。其教授的課堂一班有約30個學生，學生一周會上五至六堂，每節兩個半小時，張竹君認為課堂屬密集式上課，患者與學生有頻繁接觸，全部學生須接受檢疫。患者曾到屯門安定商場大家樂及元朗福星樓嘩鬼拉麵用膳，當局會透過「安心出行」通知相關人士。

衞生防護中心昨晚回覆傳媒查詢時公佈，該名63歲男病人（第11645號個案）曾於3月10日及4月7日到屯門友愛體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，7日後（4月14日）採集樣本對病毒檢測呈陽性，防護中心相關流行病學調查仍在進行中。發言人指據藥廠資料，接種科興疫苗後需時產生抗體，接種者需待接種第二劑疫苗14天後才可能獲得有效保護，強調市民接種後，仍需要繼續保持社交距離及佩戴口罩等。

其餘兩名源頭不明個案分別為一名住蝴蝶邨蝶翎樓的39歲女廚師﹙11648號﹚，在啟豐園商場川味閣工作，潛伏期曾與親友到元朗烤魚工房、屯門鳳城皇宴等食肆用膳；以及一名住泥圍菜園村的21歲女學生﹙11647號﹚，在屯門市廣場Chocoolate服裝店任兼職售貨員，4月3及4日曾上班，部份同事須檢疫。

過去14天屯門新增至少14宗確診個案，當中九宗來自友愛邨愛暉樓第三座，有近半屬源頭不明個案，加上昨新增確診個案全來自新的住宅大廈，疫情有擴散趨勢。部份愛暉樓第二及第三座確診者曾到訪愛定商場的大家樂分店，未知是否與爆發有關。

區議員促增派人手抗疫

張竹君認同，屯門確診個案上升或涉隱形傳播，呼籲當區居民若有不適應盡快檢測，但認為個案未必與特定食肆相關。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷亦認為，政府未徹底清除區內病毒傳播，當局必須調查食肆等場所是否成為病毒傳播媒介，並擴大區內強檢範圍。

屯門區議員林健翔則對區內疫情發展感憂慮，「咁多條邨都開始有確診個案嘅時候，街坊好擔心唔知點算好」，認為區內仍有隱形患者未被發現。他又批評負責清潔以至安排檢測的人手嚴重不足，促請當局增撥資源抗疫。

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