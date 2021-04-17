【本報訊】本港武肺疫潮有反彈趨勢，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，會與專家討論防疫措施是否足夠，大家安心才會落實「旅遊氣泡」。他又說考慮復辦本地遊的前設條件是員工需要接種疫苗，若員工不宜打針，就要有72小時內的陰性檢測結果。他聲稱業界歡迎做法，會盡快完成商討。

自行申報健康狀況

至於預計月底推行的疫苗氣泡，飲食業界周五與政府開會討論。香港餐飲聯業協會會長黃家和在商台節目表示，政府因應業界的憂慮將調整新措施，設代替方案，當局現正設計申報表，若員工因身體狀況等因素不適合接種疫苗，可自行申報，但需定期檢測，並可能由現時每兩周檢測一次，收緊至每周一次。

據了解，有關申報表屬「自我申報」形式，由於執行上或有困難，暫毋須醫生證明，由員工自行申報健康狀況。黃家和指員工接種疫苗對防疫工作有幫助，但有些員工如較年長者持觀望態度。若食肆不接受新措施，可按現行防疫政策開業，即維持堂食至晚上10時及最多四人一枱，相信食肆會自行抉擇。黃家和續說，過去一年有2,000多間食肆結業，剛過去的復活節假期則恢復九成生意，其後再轉淡，期望母親節生意再有起色。他透露，創科局正設計另一程式，可顯示用戶接種疫苗情況。

出席同一節目的香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，與政府開會討論有限度讓酒吧重開，認為政府態度正面，雖未有定案，但當局考慮讓不適宜接種疫苗的員工作自行申報。他認為若規定員工和顧客必須接種第一劑疫苗，酒吧才可有限度開業會有難度，尤其卡拉OK業較多年輕顧客，即使政府放寬接種年齡群組，要預約接種也需一段時間。