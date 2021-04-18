本港COVID-19疫苗接種至昨（17日）已經第51日，除針後不適的異常事故外，亦意外不斷：有外籍癌漢預約打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，變成「被」打中國科興；有護士被針刺傷後，用同一染血針頭為市民打針；另BioNTech包裝有瑕疵，港府比澳門遲逾小時始叫停。最新一宗疫苗事故為32歲男子自行溝針，負責接種的私家醫生及接種中心全不知情。

衞生署今日公開另一宗事故，涉及有私家醫生未遵指引，為非香港居民接種了動用公帑購買的首劑科興，目前涉及9位接種人士。

根據政府規定，只有持香港身份證、領事團身份證、申請香港身份證收據，或豁免登記證明書的人士才能參與疫苗接種計劃，當中不包括持雙程證人士。

衞生署今日公佈，有私家醫生為非香港居民接種首劑科興，目前涉及9位接種人士。署方已提醒涉事醫生須跟隨指引，向合資格人士接種；署方會繼續跟進及通知相關醫生可為這些人士接種第二劑科興，以完成整個接種程序。

名醫曾免費幫雙程證內地客打科興

翻查資料，衞生署由3月1日起，向參與接種計劃的私家醫生和診所發放首批科興疫苗，2日起開始為市民接種。參與計劃的私家醫生在獲發的首批疫苗接種完成後，可按需求向衞生署預訂，惟受惠人士不包括雙程證人士或非香港人（豁免人士除外）。

上月香港大學深圳醫院呼吸系統科前主管許建名被揭發在其中環開設的診所為持雙程證內地人士免費接種科興，涉違反政府規定。事後許反歸咎政府欠清晰指引，並指政府系統能用任何證件號碼登記打針；至於已打第一針的不符合資格人士，許以安全及人道為由，會安排打第二針。

市民向私家醫生「甩底」 拒打第二劑科興

除再有私家醫生用公帑預訂的科興為非港人接種外，亦有市民在私醫「甩底」拒打第二劑科興。署方指，有些市民在私家診所接種首劑科興後，未有接種第二劑。呼籲市民如有特別需要可向署方查詢，或直接往社區疫苗接種中心求助，惟署方未有公佈有關人數。

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