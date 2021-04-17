【本報訊】對有業主於深圳購入舖位，最終血本無歸，正順地產代理（香港）副總裁李海文直言，「返租」屬內地常見的投資糖衣陷阱，因發展商會以高於市價推售項目，並以「返租」招徠，令業主感覺「買平咗」，惟「羊毛出在羊身上」，當返租時效完結，物業往往無法出租，或租金遠低於預期。一旦商場銷售情況欠佳，或經營不善，已收錢的開發商可能攜款走佬。

指劏場風險極高

李海文又指，發展商將商場「拆散嚟賣」，業主承擔的風險極高，「最終會變死場，因為連每間舖嘅營業時間都無法控制。」他建議到內地投資首選買住宅，其次買街舖，俗稱「劏場」的商場舖應避之則吉，因為「得嘅就唔使劏啦！」他提醒，購買舖位前，應親身到當地視察，同時留意舖位一帶人流、若有來、去水系統可做髮型屋或美容院，「間舖多啲用途，唔使局限只做零售」，又提醒市民，別相信地產代理「一舖養三代」的宣傳口號，「街舖都唔得，商場舖更加無可能。」

李海文不諱言，到內地投資「好講技巧」，呼籲欲北上置業港人，應先了解內地法律及有關發展商往績，例如：是否曾捲入合約糾紛、拖欠違約金及興建的樓宇質素等。李海文特別提醒港人，需選擇本土發展商，即總部位於該城市，「出起事上嚟，佢走唔甩，政府要捉佢都易啲。」