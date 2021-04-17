【本報訊】杏花邨站青年遭港鐵職員壓地跪頭制服事件，事後該青年疑頸部神經被壓致手腳麻痹仍需留醫，去年一名南亞裔男子在尖沙嘴街頭遭警員壓頸制服後死亡，有骨科醫生指壓頸屬高危動作，越近頭顱越危險，傷及頸椎神經或引致癱瘓；嚴重可致缺氧、腦細胞受損或窒息死亡。

美黑人遭跪頸亡引發示威

骨科專科醫生何正倫指，壓頸是高危動作，按施壓力度、方法和位置，可造成不同程度傷害；輕則可能傷及頸部與附近肌肉、韌帶等軟組織，「嚴重更會造成骨折，整傷頸椎、骨髓，傷到大陣」，令神經線受損，影響活動能力甚至引致癱瘓。他續稱：「壓頸位置越高、越近頭顱就越危險，頸部亦有血管、大動脈，可能被壓造成缺氧，腦細胞受損，甚至窒息。」

另一骨科專科醫生郭厚仁指，頸部較脆弱，大力按壓可能令頸椎關節脫位、壓傷頸椎神經線，令中樞神經線受損，影響手腳及其他身體活動功能。

自前年反送中示威爆發，警方屢涉以壓頸方式制服示威者，今次事件更涉及港鐵職員。香港和外國都曾發生壓頸致命事件，去年5月7日，南亞裔男子在尖沙嘴涉刑毀車輛，他被捕時反抗遭警員以膝頭壓頸制服逾兩分鐘，送上救護車已沒呼吸脈搏，留醫一日後不治。去年5月25日，美國黑人弗洛伊德因涉嫌使用假鈔被捕，其間遭白人警以膝跪頸長達八分鐘致死，事件引起關注種族歧視問題，示威浪潮席捲全美，涉事四警及除被解僱，亦被控謀殺罪及協助與教唆謀殺罪。