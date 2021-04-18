警務處長鄧炳強連日不點名批評《蘋果日報》，指《蘋果》周五（16日）頭版有關學童在警察學院玩槍的報道分化和煽動仇恨。警方在報道刊登當日致函《蘋果》，稱有關頭版報道刊登了開放日活動上一幀小童玩耍的照片，說明卻加以扭曲，指有網民將照片與前年「831」太子站發生的事件聯繫在一起，質疑警隊「向下一代教育了甚麼？」警方認為手法不道德，故須澄清，並提出強烈抗議。《蘋果日報》回應指，是基於事實報道，《蘋果》編輯自主，並根據《基本法》享有新聞自由。

當日《蘋果日報》報道，警察學院因應國家安全教育日舉行開放日，報道選取了路透社的相片，相中有學童在模擬港鐵車廂內拿起玩具衝鋒槍，指向同伴的腦袋。報道引述有網民指，驚訝場面恍如重演香港警察在8.31太子站舉槍指向乘客的一幕。而有關相片亦引發網民熱議，不少網民、KOL、甚至台灣媒體（聯合新聞網）都聯想8.31場面。

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