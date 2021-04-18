觀塘市中心重建項目第二、三發展區設施相繼落成，但一街之隔的裕民坊至今仍有商戶留守，日前被執達吏收回單位的其中一個商戶羅榕帶不滿被強收舖位，今早激動爬上裕民坊天台一度表示要以死控訴，危站約4小時後被勸服離開。市建局稱，就羅先生提出要求與市建局管理層會面，局方已答允並作出安排。

據仍然留守裕民坊、未被收舖的商戶許先生透露，今早約10時多接獲消息指，羅自行爬上已被市建局收回的裕民坊天台，因不滿店舖被市建局強收，要求市建局代表與他談判。據知，他的舖位於本14日被執達吏收回後，情緒一直激動，一度欲「死控」市建局。其後消防處及警方被召喚到場，消防員到場張開氣墊戒備，聯同警員談判專家等登上大廈天台勸解事主。至下午近2時，羅終被勸離場，並由警車接走。

據知，市建局人員明日將會與羅會面，討論賠償問題。市建局稱，一直透過協商與重建計劃第五發展區內所有違例構築物佔用人解決問題，包括羅先生在內，雙方溝通從無間斷。就羅提出要求與市建局管理層會面，局方已答允並作出安排。

市建局稱，局方按佔用人所處違例構築物的面積、佔用年期等計算津貼金額，絕大部份佔用人已和市建局達成協議，可惜仍有餘下少數佔用人拒絶接受及遷出，只好依據法庭裁決，透過執達主任收回構築物及政府土地，過程合法合理。

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