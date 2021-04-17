由2015年開始跟隨民主黨尹兆堅的助理鍾嘉欣，在尹兆堅還柙後每天上午忙於拆信，然後把一封封寫滿感謝、打氣的信件寄給尹。沒有老闆的日子近兩個月，原來才是認識老闆的最佳時刻，得人恩果千年記，多年前的受助個案，一個個回來問暖。看着信件，鍾嘉欣感嘆，從政、幫人多年，下場原來是被收押、自由被剝奪。若有天失去議員資格，鍾嘉欣說，只要尹一開聲，願意將來當義工。

記者：姚國雄

自從尹被還柙後，鍾嘉欣每天上午也變「拆信師」，為免部份信件內容敏感令尹招致不必要麻煩，故她要閱讀每封信，把「入到」、「入唔到」的信件分類，然後將如精神食糧的信件送入高牆：「有啲市民會寄一啲做運動嘅資訊畀阿尹，如果有經文都會寄。」

閱讀信件，是重溫尹兆堅的從政、助人歷史。有些人，本來尹這一世人或不會再遇上，但因為這宗政治大審判，卻決定寫一封答謝、打氣信。住在馬灣小島的居民，記得尹兆堅曾為島上居民的交通問題發言、爭取；住在劏房的小市民，看見尹常為房屋問題出頭，道出他們的心聲……這些受助群眾，多年來把小事記在心底，在尹有難時，提筆送慰問，當中點滴令鍾嘉欣感動不已。

「嚟聽審嘅街坊喊得好緊要」

即使素未謀面，有市民深感尹對香港的付出，也送來信件：「有啲人話『我唔識你（尹），但眼見你為香港付出，希望你撐住』，我哋都會照寄畀佢，想佢知道，有啲人唔識你都會叫你加油。」不認識的人有情，認識阿尹的人更有義，那場大審判，葵青區的街坊比助理們更快哭：「嚟聽審嘅街坊喊得好緊要。」

整場厄運，是見證香港人人性的一刻，鍾嘉欣說，雪中送炭的比想像中多，街坊有時人會送上食物問暖，開街站收集打氣說話時，平日冷漠的街坊，也露出熱心一面：「有啲人會埋嚟，叫你加油頂住，但可能佢平時以往經過十次街站，都唔會同你講嘢。」

替尹工作近6年，見證老闆高高低低，鍾嘉欣陪尹兆堅由葵芳打到金鐘，又由金鐘退回葵芳，如今退至收押所，她來了個總結：「真係好唔抵，冇諗過從政、幫人嘅老闆同做實事嘅人，最終要有還柙呢個下場，每次諗到呢度好難受。」

「只要呢度要幫手，我哋會返嚟做義工」

傷心的空間其實不太多，因為每天也有事忙。她探望尹的15分鐘，八成時間也在談工作安排：「有啲個案佢仲係緊跟，佢都會問進度，佢會問：『跟成點？有冇搵邊個幫手？幫成點？幫完未？』」鍾嘉欣說，有助理比喻，探監其實是在默書：「我哋有同事話，（探佢）係去默書，準備一個默書嘅心情入去，因為佢有一張紙仔，會話『我有十點，你要抄低，得未？』」

還柙如常生活、工作，就是抗擊政權的最好方法。尹常對他們說，只要外面頂得住，他便會頂得住，着別人放心：「佢嘅心靈好強大，佢嘅思想好堅定。」

鍾嘉欣強調，尹兆堅未失議席前，「做到幾多得幾多」，即使日後失去議席，由頭開始揼石仔，只要時間許可，將來會仗義幫助這位好老闆：「即使將來呢度（議席）冇得做，只要呢度要幫手，我哋會返嚟做義工。」

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