【本報訊】前日秀茂坪寶達邨奪命大火，六口之家四人葬身火海，一夜家破人亡的60歲男戶主，昨情況仍危殆。喪妻亡女的長女婿痛不欲生，需親友安慰，事發的達喜樓起火樓層昨已解封，起火單位付諸一炬，有街坊冀籌錢協助死者家人渡過難關，並舉行法事超渡亡魂。

涉事樓層解封 戶主仍命危

四名死者包括男戶主的47歲姓劉妻子、長女陳樂施（27歲）、次女陳穎施（26歲），陳樂施的2歲女兒饒沛霖，警方已安排最快明日進行毒理化驗確定死因。家破人亡的姓陳（60歲）男戶主疑吸入濃煙不適，現在將軍澳醫院深切治療部留醫，情況仍危殆。另一名姓溫（90歲）男鄰居情況穩定。

起火樓層昨晨已解封，起火單位有鐵鏈鎖住，鐵閘外頂部嚴重熏黑，整個樓層走廊天花同告熏黑。昨午有親友到起火單位執拾，自稱是死者表姐的女子指單位已付諸一炬，被指是火警起因的電動按摩椅燒成灰燼。

居於起火單位上層的黃太稱，不認識死者一家但「都見過幾個」，火警後其單位亦受波及，天花及牆身熏黑。她表示事發時打開窗睡覺，女兒被煙味弄醒，及時叫醒她逃生，二人沿樓梯向下，逐層拍門提醒街坊疏散。她們曾去到起火單位拍門，卻無人應門，亦未聽見屋內有任何聲響。

街坊對陳姓戶主及其長女婿深表同情，有街坊計劃籌錢盡點綿力，協助倖存二人應急辦理家人後事；亦有街坊籌備打齋超渡亡魂，好令街坊安心。