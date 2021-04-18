本港首次從社區發現變種病毒患者，印度裔男患者從杜拜抵港隔離21天期間，3次檢測都呈陰性。食物及衞生局局長陳肇始今早在商台節目表示，政府正在調查患者感染的原因，患者從杜拜抵港，不排除他有長潛伏期，因此完成21天檢疫才發現確診，或來港後在機場、酒店檢疫期間有交叉感染，衞生防護中心等部門正調查情況，初步認為涉事酒店的空氣和渠管沒有異常，政府亦會加強巡查其他指定檢疫酒店。她指，另一個可能性是患者從社區感染，如屬實就意味社區已有變種病毒，呼籲市民應更為小心。

她表示，政府非常關注情況，有化驗結果後已進行強制檢測和封區，患者所居住的白加士大廈，全幢居民亦要檢疫，呼籲曾與患者曾去過同一地方的市民盡快檢測，例如曾去長洲、搭渡輪和去銀行等。

對於抵港人士的檢疫期應否增至28日，陳肇始指，第19日檢疫找到確診個案的機會率約4%，在機場找到6成個案帶有變種病毒，強調熔斷機制恆之有效，上月至今共有7班航班在14日內不能來港，政府早前已加強機制。

本港疫苗接種率仍然偏低，政府早前將年齡層擴至16歲至29歲。她說，擴闊年齡層後已覆蓋全港88%人口，要接近全部接種，才可產生群體免疫。她指，就算未來再有疫苗加強劑，基礎仍是完成接種兩劑疫苗，而新一代疫苗的研發需時，未有供應時間表，又強調本港現時兩款疫苗安全、有效，今年內不會有第三款疫苗供港。

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