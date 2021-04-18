今屆中學文憑試（DSE）將會4月底開考，學友社訪問逾1,700名應屆文憑試考生，他們壓力指數持續高企，今年考生的壓力平均分為7.6分（10分為滿分，代表最大壓力），為近10年第二高，僅次於去年3月的8.1分。

學友社去年12月至今年2月期間以問卷形式訪問逾1,700名應屆文憑試考生，顯示今年受訪考生的壓力平均分為7.6分，為近10年的第二高，僅次於去年3月的平均8.1分。中、英、數及通識4個核心科目方面，受訪考生的壓力平均分數分別為6.2分、6.6分、6.3分及5.9分，雖較去年調查下跌，惟仍較2019年高。

調查發現逾62%受訪考生認為壓力主要來源為往後出路，其次則為約60%人認為時間不足。另外，逾38%受訪者認為取消或簡化部份文憑試調整措施，及逾31%受訪者認為取消中、英文口試，對他們準備文憑試有負面影響。

海外升學查詢增 考生憂取消學本評核「一試定生死」

學友社學生輔導顧問吳寶成表示，疫情下，上堂模式轉變成網上援課，加上減少學校、同學實體支援等，令考生壓力指數高企。他指，雖考生整體人數減少，他們更易入讀大學，惟考生目標因而調高，「佢哋會擔心分數是否可以獲得心儀學院、科目選擇」。他提到，學友社近兩年接到有關海外升學的查詢有上升，部份學生或因舉家移民，部份學生則是因對於香港教育、環境擔心，以及對海外環境生活的響往，希望透過海外升學，畢業後而留在當地工作，最終移民當地，「就算唔去，佢哋考慮（海外升學）多咗」。

他指，部份受訪考生認為取消校本評核變相成為「一試定生死」，另有考生認為取消中及英文科口試對評核整體語文能力表現並不全面及公平。他建議，考評局應檢討做法，如下屆同樣面對疫情，應盡早通知考生有關考試做法，並考慮是否可恢復化學等傳染風險較低的考本評核。

對於今屆DSE因疫情的特別安排，他指，今年安排與往年不同，學校在DSE考試前仍有學生回校上課，如有學生確診，作為試場的學校亦須停課，考生因而轉變試場，變數較大。他指，考生應做好心態準備，熟知相關安排，例如入往檢測中心，可在申請在中心應考，或在身在「封區」範圍內，只要出示准考證及身份證等文件後，亦可優先接受檢測，「你知道情況後，唔使估估吓，咁擔心。」

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