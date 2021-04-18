本港由外地輸入的COVID-19確診急增，不少含變異病毒株，多涉及菲律賓和印尼外傭。由於變異病毒更抗疫苗和更易傳播，多名專家一早要求港府禁菲印等地航班來港，惟港府一直無動於衷，至近日終告失守，首對情侶在社區或無外遊感染變種病毒。反觀澳門政府又搶先香港，宣佈4月19日起延長隔離印巴菲3國入境者至28天，堵截變種。

現時香港只要求印度、巴基斯坦、菲律賓等「高風險地區」的抵港者，於指定檢疫酒店強制檢疫21天；近期不斷從外地輸入多宗確診。反觀一海之隔的澳門，近月疫情穩定，上周五單日更有逾3萬名旅客入境，創疫情爆發以來新高。而在變種病毒殺到之際，澳門政府比香港果斷得多，宣佈翌日起延長印度、巴基斯坦、菲律賓入境者的隔離日數。

澳門「新型冠狀病毒感染應變協調中心」周日宣佈，因應印度、巴基斯坦、菲律賓的疫情變化，由周一（19日）凌晨零時起，所有在入境前28天曾到上述地區的入境人士，須按衞生當局要求在指定地點接受28天「醫學觀察」，完成後毋須再做7天自我健康管理。違者除可能要負上刑事責任外，亦可被強制隔離。

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