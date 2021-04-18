政府早前先後以放寬防疫措施以及擬為接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗設限至8月底之下，一度令接種以及預約人數急升，不過不足一周效果已隨即回落，無論BioNTech還是中國科興滅活疫苗的接種及預約數字皆下跌。

周日（18日）單日，本港有約33,800接種疫苗，當中約19,800人接種BioNTech，而科興則有約14,000人接種。至於預約方面，則共有約18,100人預約。至今累計有約719,900人接種了首劑疫苗，而完成兩劑的人數則有約371,200人，即至今52日仍不足一成香港市民接種首針疫苗。

約3,400人未接種第二劑BioNTech

連續兩日創新高之後，周日接種第一劑BioNTech的人數輕微回落至約18,900人，但仍是接種計劃展開以來的第二高數字，而接種第二劑BioNTech的人數更是下跌至約900人。BioNTech第二劑數字大幅下降，估計與之前未接種第一針BioNTech人數大致消化有關，而目前僅餘下3,400多人適時接種第二劑BioNTech的人士未接種。

至於科興疫苗數字，今日共有約14,000人接種科興疫苗，當中約3,600人接種第一劑，約10,400則是接種第二劑。現時科興累計有約375,600人完成第一針，第二針的人數則有約223,100人。至於BioNTech則有約344,300人接種第一劑，而第二劑則有約148,100人接種。

今日有約18,100人預約接種疫苗，當中約3,300預約接種科興以及約14,800人則預約接種BioNTech。

14人接種後不適 2人打科興

另外，周六共有14人接種疫苗後不適送院，當中2人接種科興以及14人是接種BioNTech，13人在醫院診治後已經出院，另1人則在未遵從醫生勸告而自行出院。

自行出院的患者為47歲男子，在大埔墟體育館接種第一劑BioNTech後，感到暈眩及胸部不適，於4月17日晚上7時46分被送往那打素醫院，病人情況穩定，其後未有遵從醫生勸告自行出院。

而一名54歲男子，在灣仔貝夫人普通科門診診所接種第一劑科興後，出現血管迷走、神經性昏厥、暈眩及噁心，在4月17日早上11時51分被送往律敦治醫院，患者情況穩定，已經出院。

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