疫苗接種計劃開打逾月，離奇事故層出不窮。最新一宗是市民成功在1個月內「溝3針」，打齊2款疫苗，但私家醫生、接種中心懵然不知。

一名32歲男子3月12日在觀塘曉光街體育館社區接種中心，打第一劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，16日後（3月28日）再去私家醫生要求打中國科興滅活疫苗；醫生為其接種後，才發現該名市民在「醫健通」有接種BioNTech紀錄。

其後該男子於4月11日再去伊利沙伯體育館接種中心打第二針BioNTech，同樣成功，即前後打了3針。今次是首次有人打了3針疫苗，及混合接種了2款不同疫苗，可謂連破2項「紀錄」。

向醫生瞞曾打BioNTech 成功接種科興

衞生署表示，3月28日接獲盈健醫務中心（港鐵東涌站）鄭廸文醫生通報，當天為一名32歲男士接種第一針科興後，才在「醫健通」系統上的疫苗接種紀錄，發現早在3月12日，已於社區疫苗接種中心接種第一針劑BioNTech疫苗。署方引述醫生指，該男子在診所打針前，沒向醫生透露已接種疫苗。

署方指，根據醫生報告，於及後覆診以跟進該名人士的健康情況時，已建議他不應再接種另一針疫苗。惟署方之後在「醫健通」上的電子針卡發現，該名人士沒有遵從私家醫生建議，且已於4月11日接種了第二針BioNTech疫苗，前後打了3針；他當時亦沒有向職員透露疫苗接種紀錄。

西醫工會：診所疑漏招

據悉，今次「奇聞」引發有提供科興疫苗接種的私家醫生熱議。有醫生指，不排除當時醫生太忙託護士查核市民有否接種紀錄，忙中有錯；惟更多醫生有興趣知的是，醫健通能否記錄一針BioNTech、一針科興？有醫生稱，衞生署之前沒有述及，「佢assume嚟親嘅人都係打科興，而家咁會唔會變咗有漏洞呢？」

西醫工會義務司庫陸偉亮質疑，涉事診所為病人登記開始已「做漏招」，直覺以為病人從未打針，「登記counter可能未必係受過訓練嘅receptionist，你冇話打過針，人哋未必問。到打針，可能都係姑娘打，醫生都冇見過。」陸呼籲當值醫生應仔細詢問病人的打針史，否則要負上責任。

陸偉亮又說，政府早已大肆宣傳私家醫生只提供科興疫苗接種，強調病人本身亦有責任清楚自己接種哪款疫苗，建議聯絡自己的家庭醫生打針。

男子打3針 暫無不適

衞生署認為，該私家醫生未有跟隨指引、在為市民接種前於「醫健通」先檢查其接種紀錄。署方曾到該私家診所巡查，沒有發現其他違規情況，但已發信給予建議，及發電郵提醒所有參與計劃的醫護人員，應在接種疫苗前，先檢查相關疫苗接種紀錄，署方亦已加強電腦系統的管理措施。

惟署方沒有提及，私家醫生有否把該男子的第2針（科興）接種紀錄，放到「醫健通」平台；伊館BioNTech接種中心職員是否從電腦得悉該男子已打2針、為何無法辨別他已打2針、需否處分職員等。

署方亦已特別跟進該名男子情況，截至目前為止，沒有收到他的不適報告。據了解，該男子已被轉介至港大醫學院內科學系臨床教授、疫苗事故專家委員會共同召集人孔繁毅跟進，會納入其「溝針」研究一部份。孔繁毅表示，除衞生署公佈的資料以外，不掌握其他詳情。

伊館打BioNTech 「蝦碌」接二連三

至於負責營運伊利沙伯體育館BioNTech接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄表示，自己從新聞得悉該男子在中心打第3針，需時了解，暫未能評論細節。他又指出，一般而言，伊館職員知道病人何時接種第一針BioNTech疫苗；但不清楚電腦系統以至醫健通，能否查核病人接種科興（或任何不同疫苗）紀錄，「呢個我都希望同衞生署了解一吓」。

對於伊館接種中心接二連三被指有運作事故，林哲玄擔心醫護團隊士氣受打擊；但他強調，會繼續恪守公開、透明原則，向公眾交代及解釋打針事宜。至於昨日該中心被指誤把用過、帶血的針筒為市民打針，林稱涉事的兩位都是資深醫護，兩人或多或少感到沮喪；運作團隊正待受影響市民的驗血報告結果，在此之前兩位護理人員不會重返崗位。

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