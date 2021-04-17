【本報訊】2019年盛夏，抗暴運動爆發，無數年輕人投身參與，後來遭受政治清算。中大哲學系碩士研究生阿良﹙化名﹚前年6月9日因留守立法會而被警方拘捕，其後被控非法集結罪成判囚16周。一成不變的監獄生活磨蝕囚犯鬥志，阿良則視之為一場思想修煉，牆內堅持閱讀及運動習慣的背後，全因他「我好鍾意香港」的信仰執着。與阿良隔牆廝守的女友Eva﹙化名﹚，在男友受審時多次落淚痛哭，本應日常的幸福因極權操弄而變得難能可貴。

記者：梁浩揮

初次與阿良見面是在他獲釋後約兩星期，記者與他相約在中大校巴站到校園進行訪問。他身穿中大哲學系的綠色連帽外套及藍色牛仔褲，入獄前一頭飄逸長曲髮雖變成平頭裝，但其六呎多的身軀仍令他在人群中顯得矚目。阿良性格爽朗且謙遜，不會誇大其詞。一名如此優秀的大學生，卻為了自由而一度失去自由。

2019年6月9日，香港舉辦了首次過百萬人參與的遊行，要求當局撤回修訂逃犯條例，政府卻在晚上發聲明，堅持於12日在立法會進行二讀，成為反送中運動的導火線。阿良當日遊行後讀畢政府聲明，頓感民意不被尊重，於是他留守在立法會外，盼望作出改變，結果便成為第一批反送中運動的被捕人士。

副校吳基培撰求情信

阿良家庭環境欠佳，爸爸早年因疾病離世，媽媽亦長居內地，長期獨立生活使他性格較同齡成熟，但被捕後他亦不禁感到恐懼：「俾警察捉咗之後個電話一直響，個感覺係好唔好，擔心就一定有，會驚入去監獄會有好多唔好嘅改變。」

經過44小時的還柙，阿良獲准保釋，惟在同年11月往警署報到時被正式起訴，指控他曾在現場搬動鐵馬。他最終於去年年底認罪，並於今年1月被判非法集結罪成，入獄16個星期。

阿良受審時獲中大副校長吳基培撰寫求情信，形容他是「見過眾多學生領袖中最優秀的其中一位」，亦因審訊而未能出國留學，獲法官扣減三周刑期。他在學三年榮獲18個獎學金，以一級榮譽成績本科畢業，作為外界公認的高材生，他卻拒絕接受傳媒的標籤，「我只係咁啱讀書成績唔錯，屋企環境不如其他人，先攞到咁多Scholarship啫」。

為未來博弈裝備自己

2012年反國教運動是阿良的政治啟蒙，當時就讀中學的他曾到場參與示威，他告訴記者：「我係香港人，點解要事事都以中國為先？最好一啲關係都冇啦。」他形容當時對時局的看法較為情緒化，現在看來香港與中國完全切割是不切實際，而是應思考保存香港的方法。

經歷雨傘運動、魚蛋革命等事件，直至自己因反送中運動而被判監，更使阿良了解到，香港的命運是掌握在中國手中，所謂一國兩制及法治社會全是極權空中樓閣的說詞。如想作出改變，港人應先了解中共的本質，為未來的博弈做好準備。

國安法壓境下還能有甚麼改變？阿良承認，現時所有與政治相關的行動都難以進行，但他認為留在香港仍有很多事情值得做。「政治嘢唔做得，但好多望落去冇關係嘅嘢，都會對公民社會有好大影響，好似文化藝術咁，團結到大家就值得做。」

開台分擔手足私飯費

阿良近日開設了facebook專頁，並將自己的獄中日記及一些文章放上Patreon，希望為他一名正在赤柱還柙的朋友分擔私飯費用。他朋友被控的罪名刑期以年計，卻拒絕親友為他訂購私飯，希望以此支持其朋友，同時關注在囚手足的狀況。

記者邀請阿良以哲學解構港人的抗爭意識，他說難以分析，只說自己的信念無法動搖，「當一個信念你係無法動搖，你冇得反思係咪錯，某程度上呢個已經係一個信仰」。他的信仰是甚麼？阿良說：「我係一個香港人，香港人嘅福祉比其他都重要，呢個係冇原因嘅，就只係我鍾意香港。」

【牆內讀書運動自強】

【本報訊】阿良﹙化名﹚與大部份在囚抗爭者相同，入獄初期未能適應牆內生活，心情鬱悶。他憶述獄中的生活節奏過於強調規律，令他頓感「港豬化」，「一朝早起身食早餐，食完就諗幾時睇書，幾時探訪，為咗好過啲就成副心思一樣接一樣，係唔鼓勵你去思考」。他叮囑其他在囚手足的親友，注意他們的精神狀態。

阿良形容，牆內生活對思想有潛移默化的影響：「就算你唔想，個監獄都會改變你，入面生活好重複，令到你有一啲唔為意嘅諗法。出到嚟就發現好唔同，好似我第一日出嚟，好唔慣要做咁多選擇，因為入面係冇得你揀，惟有盡量唔好令自己諗。」

他察覺到，大部份囚犯對未來沒有期望，亦不會要求自己達成甚麼目標，在牆內苟且過活。他承認，入獄初期也受到這樣的氣氛影響，「為咗好過啲就成副心思一樣接一樣，係唔鼓勵你去思考，咁樣係冇未來」。

盼投身本地文創

阿良了解監獄的意義，亦有意識抵抗思想的侵蝕，便督促自己堅持閱讀，「懲教署一個月六本Quota我拎晒㗎，哲學書、社科書都有」。他在獄內亦培養運動習慣，其中他最享受與其他囚友踢足球，因能感覺與其他人有連繫。

不過，在囚期間雖令他思考更多，但擔心其他手足作繭自縛，「慶幸自己刑期較短，我意識到嘅嘢最後冇成為現實，但如果係刑期以年計嘅手足又抵唔抵受到呢﹖」因此在囚手足的親友要不斷提醒他們實踐自我意識。

阿良出獄後重獲自由，理應在九月開學前好好休息，但他卻笑言自己放鬆了一星期，出席不同親友的聚會，要開始努力學習，包括閱讀、健身等，「希望可以將一啲好嘅習慣延續落去」。未來他亦希望投身參與推動本地文化創作，致力推動港人的身份認同，「嚟探我嘅人變咗我去探佢監，香港就係咁荒謬，所以我更加冇權利放棄」。

【女友書信傳情 與「不存在的人」相愛】

【本報訊】阿良﹙化名﹚今年3月底因表現良好而提早獲釋，在塘福懲教所迎接他的是一眾好友，還包括其女友Eva﹙化名﹚。Eva為阿良的獄中生活打點一切，一度情緒崩潰。身處監獄的阿良只能書寫愛意，感激女友願意守候。阿良認為女友沒有義務等他出獄，Eva只憑一份愛念堅持下去，跟一個「彷彿不存在」的人走下去。

藉酒精逃避現實

Eva與阿良同樣是中大哲學系學生，初次見面是在迎新營活動，其後他們因一同修讀學系的邏輯課程結緣。Eva憶述，當時有感自己瀕臨「肥佬」，便向鄰座的阿良求救，二人因而變得熟絡，日久生情便自然走在一起。

然而拍拖不足半年，阿良便被警察拘捕，其後被控非法集結受審。刑期難以預料之下兩人開始討論未來計劃。阿良當時認為Eva沒有義務等待他出獄，「如果去到某個位頂唔緊嘅，咪算囉，佢冇義務去幫我做咁多嘢嘅。」但Eva堅定地表示想為阿良付出：「嗰陣我都會成日諗，同佢一齊嘅過程係我每一日都決定去愛佢，而我feel到仲喺呢個狀態，所以想去做。」

阿良與Eva過往每晚都會「煲電話粥」，但自從阿良入獄後，Eva只能透過探訪及書信了解他的近況。她形容期間彷彿與一個不存在的人相愛，「講唔到嘢，傾唔到偈，書信來往好慢」。Eva又發現自己不斷逃避現實，以酒精麻醉內心感受，「其實係feel到搞唔掂，但自己想避開唔諗」。她其後在朋友開解下大哭一場，終釋放內心的鬱結。

計劃未來不切實際

日前一名27歲的女咖啡師被控暴動及縱火等罪罪成，被判囚四年半，其男友在公眾席大喊「時間好快過，等你出嚟結婚呀」，情景令人動容。Eva身邊有朋友卻因身負數條控罪而不敢結識異性，對承諾卻步，「大家會諗，都唔知會判幾多年，點樣去畀自己愛嘅人承諾呢？」

對於成家立室的計劃，阿良說，在香港現時的社會環境，計劃未來是不切實際，亦暫未考慮移民和結婚：「唔係淨係講拍拖，而係所有種類嘅計劃都係不切實際，﹙咁生BB呢？﹚你唔好搞人啦！」

他倆之間未曾許下任何承諾，卻能共同度過牢獄的難關。阿良曾向記者表示，非常感謝Eva陪伴他度過牆內生活。記者問Eva，有沒有說話未向阿良說，她思量良久，最終道出一句：「想講嘅大概冇，但我會想擁抱，行動最重要嘛。」