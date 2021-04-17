【本報訊】24歲女廚師石樂蕎，上周四離開石硤尾住所後一直失蹤，家人發現其行山鞋、風褸及背囊均不知所終，由於她熱愛行山，家人一度以為她行山失蹤，遂報警求助。胞姊前晚於fb發尋人啟事，指胞妹曾透露欲到獅子山，呼籲市民留意，希望在妹妹手機無電前找到她。直至昨下午，有行山人士於飛鵝山自殺崖附近的鵝肚棧道，尋獲屬石的漁夫帽，消防深夜上飛鵝山通宵搜索。

失蹤的石樂蕎（Dawn）是酒店西廚，身高1.67米、蓄金色短髮、身材瘦削、常戴漁夫帽，其姊Sophie指，父母上周四早上10時外出，當時妹妹仍在家但稱當晚不在家吃飯。雙親下午近4時回家發現妹妹外出，並發現其行山鞋、風褸及背囊不知所終，估計她往行山，惟她徹夜未歸，翌日接獲酒店指妹妹未上班。她曾聯絡妹妹行山友好，無人知其行蹤，遂於周五晚9時報警。她指，妹妹鮮向家人透露心事，未知近日是否不開心。

妹妹手機最後上線時間為上周四下午4時49分。家人曾數十次致電其手機皆人接聽，傳短訊則顯示已傳未讀，Sophie擔心Dawn手機無電，已無再致電。前晚報警後發短訊給妹妹「我已報警，見字請覆」但無回音。

消防通宵搜索

她又稱，之前父母曾向妹妹提及行獅子山，父母昨早去獅子山找尋未有發現，她曾通知警方，但警方未有行動昨日她再發現妹妹在失蹤當日曾看一段有關飛鵝山的短片，擔心妹妹前去。

警方昨發現，石的電話最後接收訊號時間為前日早上約8點，地點是新蒲崗捷景工業大廈，接收站位置於獅子山附近。

失蹤事件於網上廣傳，行山人士設立fb專頁「尋找行山少女石樂蕎」，有行山人士昨下午於飛鵝山自殺崖附近的鵝肚棧道，發現一頂杏色漁夫帽，Sophie昨晚稱妹妹亦有一同款帽，但家中遍尋不見，相信該帽屬於妹妹，擔心妹妹出現上址，立刻通知警方。至深夜11時，消防派員到飛鵝山部署搜救行動，預料通宵進行搜索。