本港疫情昨日（17日）略為反彈，新增18宗確診，其中6宗本地個案無源頭，包括首宗N501Y變種病毒殺入社區的男患者；另有4宗輸入個案帶N501Y變種病毒株；衞生防護中心總監林文健直言疫情反撲。政務司司長張建宗指情況令人憂心，勞工及褔利局長羅致光則提醒市民，新的航班熔斷機制或會影響外傭來港，呼籲僱主注意。

羅致光亦在網誌中指，在新熔斷機制下，疫情嚴峻的地區一旦觸發便須禁飛14日。而外傭主要來源地的菲律賓疫情嚴峻，近日平均每日都有約萬名新確診者；資料顯示，菲律賓確診宗數昨日已超過92.6萬宗。羅續指，菲律賓被禁飛的機會率很高，可能限制菲傭來港，除了新聘菲傭或會延遲抵港，已回鄉的菲傭亦可能滯留當地。

羅致光強調，於去年初完成合約及續約的外傭，大部份已超過2年、甚至3年未能回鄉探親，理解他們渴望與家人團聚；不過羅仍堅持，在防疫的大前提下熔斷機制有其必要，故只能提醒僱主、外傭及職業介紹所及早籌謀。 羅呼籲僱傭雙方互諒互讓，共商合適安排。若外傭確有需要回鄉，僱主應鼓勵他們離港前先接種疫苗。

張建宗：疫情反撲令人憂心

張建宗今日亦在其網誌提到，正當疫情持續緩和之際，昨天確認本港首宗社區變種病毒個案，令人憂心。他說，有迹象顯示疫情反撲，來勢洶洶，特區政府高度關注，會嚴陣以待，全力追蹤源頭及緊密接觸者，通過強制檢疫、強制檢測及限制與檢測宣告等措施，盡早截斷病毒傳播鏈。

他表示，疫苗接種計劃將擴大至涵蓋16至29歲的人士，此組別可由本周五（23日）上午9時起預約。他強調，香港要真正走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種，認為接種疫苗有重要性、必要性及逼切性，呼籲市民及早積極接種疫苗，盡早建立免疫屏障。

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