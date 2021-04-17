沉寂已久的旅遊業終有望復蘇，廉航香港快運睽違一年多，重新開放搶平機票， 最平只要288元，即可來往香港及日本，可選今年11月至明年3月的航班，但在政府「強力」抗疫下，11月能否重現香港機場興旺仍是未知之數。受疫情所累，加上19年「和你飛」集會，數以萬計市民塞爆客運大樓示威後，機管局前年8月成功向高等法院申請臨時禁制令 ，禁止市民干擾機場運作及必須在指定示威區內示威，機場已經不復曾經熱鬧。而市民集合在機場示威，「和你飛」運動並非首次。
梁振英涉濫權逼航空公司職員 幫梁頌昕送行李入禁區
當年今日，2016年4月18日，《蘋果日報》港聞A1頭條，報道時任特首梁振英為令女兒梁頌昕不會錯過航機，涉向航空公司職員施壓，幫梁頌昕將遺失的行李送到登機閘口。無視國際航空組織白紙黑字列明，旅客和行李需「同行同檢」。特事特辦，引爆民怨，更激發空中服務員總工會（空總）首次發起大型抗議，2,500人坐滿機場1號客運大樓入境大堂。時任空總總幹事吳敏兒鬧爆︰「我哋返工啫，點解拎條命博？特首嘅女點解非一般？ 」想知當時靜坐人士心聲，即睇蘋果寶庫｜梁振英涉濫權逼航空公司職員 幫梁頌昕送行李入禁區。
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