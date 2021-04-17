春天是草木生長萌芽期，溫度回升，人體氣血也正處於旺盛時期，然而早晚溫差較大，春雨綿綿，空氣濕度上升，乍暖還寒，既暖且濕。若人們抵抗力不足則容易受風邪侵襲而發病，在此季節的調養，應當根據自己的體質及實際情況，選擇春天適合的養生方法，以保持正常機體功能、陰陽平衡狀態。例如肺氣較虛弱，或易怕風怕冷者，建議可以適量飲用薑茶，起居上應早睡早起，順應天時，忌熬夜，以免傷陰津。

《內經》云：「春三月，此謂發陳」。說明了春季時節是特別易發皮膚敏感、泛紅、濕疹等等的皮膚疾病。由於春季之氣候變化，環境潮濕溫暖亦會易令細菌滋生，所以起居上，建議勤洗衣物、床鋪被單及枕頭套，多曬太陽滅菌，避免蟎蟲滋生。

加上現在仍然受到疫情影響需要每日戴口罩，不少人受「口罩肌」的困擾，肌膚容易出現泛紅、暗粒、痕癢等等問題。 選用護膚品時避免使用質感厚重及過度滋潤的護膚品，如果易出油的膚質可選用較清爽的面霜，盡量減少皮膚負擔。

介紹1款天然自製中藥草本面膜：

白茯苓粉-半茶匙

白蒺藜粉-半茶匙

白芍粉-半茶匙

綠豆粉-半茶匙

甘草粉-半茶匙

青瓜汁-適量

用法：潔面後，將材料攪拌均匀後，先塗抹在手背，觀察是否出現過敏反應，之後才敷在臉部15分鐘，再用清水徹底洗淨。一星期可敷2次。

功效：控油抗炎、美白淡斑、止癢、鎮靜肌膚

除了外用的護膚品或面膜外，飲食上亦應以清淡為主，盡量避免吃太多肉類、麻辣、燒烤等難消化食物，以免阻礙脾胃運化吸收。

淡竹葉扁豆祛濕湯（2人量）

材料： 淡竹葉 10克、扁豆 20克、淮山 30克、生熟薏米各15克、陳皮10克、無花果 6粒及瘦肉 600克

做法：

1.將所有材料洗淨備用

2.瘦肉切塊氽水

3.所有材料放進煲內，加入1.2升水煲1.5小時，最後放少許鹽調味即可。

功效：

清熱祛濕，健脾和胃

撰文：註冊中醫師林婉珺

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