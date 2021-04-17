去年文憑試歷史科殺題事件引起學界譁然。有今年歷史科考生稱，科目老師特別提醒答題時加倍注意字眼會否觸及紅線，慨嘆現時連答題選擇立場的自由也失去。亦有自修生相信，過去一年香港政治形勢急速惡化，「政治題」將絕迹於通識科試卷上。

對歷史科成績有信心的應屆文憑試考生Kay稱，其世史科老師堂上特別提醒同學，答題時須加倍注意所用字眼會否政治敏感，以免令評卷員評分時須「政治審查」。雖然老師沒有詳細解釋箇中原因，班上同學均知道與去年試題風波有關。

Kay相信，去年絕大部份考生答題前均知道日本侵華史，不會被題目字眼「誤導」，港府卻將風波上綱上線至「民族大義」，「好似考生個答案會危害國家安全咁」。特首林鄭月娥當日聲言「教育的崩潰足以摧毀一個國家」，Kay認為這正正是政府一手造成，慨嘆考生連答題選擇立場的自由也失去。

每年通識科卷一第一題均與時事或政治議題相關，自修生施欣原先估計「司法覆核」將成今年大熱題目，但觀乎過去一年香港政治形勢急速惡化，她相信考評局今年為免試題風波重演，不會再涉獵政治敏感題目。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！