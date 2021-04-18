本港近日疫情反彈，並出現多宗由菲律賓、印度及巴基斯坦等地輸入的COVID-19確診個案，今日甚至有本地冇外遊個案感染變種病毒，惟港府遲遲未有應專家建議禁菲印等地航班來港。至周日（18日）晚上，即澳門宣佈延長隔離印巴菲入境者後6小時，港府才宣佈周二（20日）零時零分起，禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機抵港，為期14日，是政府收緊「熔斷機制」後首次有國家的民航機被禁飛來港；同時限制曾經逗留於該3個國家的人士登機來港。

另外，衞生署晚上公佈，禁止國泰航空客機明日（19日）至下月2日期間從菲律賓馬尼拉抵港；並禁止TATA SIA Airlines （Vistara）客機於同一期間從印度孟買來港。

本港周日新增30宗確診個案，包括1宗本地及29宗輸入個案，當中大多數從印度抵港；而本地感染的女患者是首宗流入社區N501Y變異病毒株個案、29歲印裔工程師的女友；她亦是本港首宗沒有外遊而感染到N501Y的個案。

政府晚上表示，由於本港首次在社區發現涉及N501Y變種病毒株的確診個案，為審慎起見，並追溯過去14天從不同地區抵港並帶有N501Y變種病毒株的輸入個案，發現印度、巴基斯坦及菲律賓，累計7天共有5名或以上抵港乘客帶有變種病毒株，觸及「熔斷機制」指標，所以禁止有關地區的客機抵港。

政府同時將印度、巴基斯坦及菲律賓列為極高風險A組指明地區，限制任何在登機當天或之前21天，曾經逗留有關地區的人士來港。政府亦向由其他極高風險地區的回港人士，發出強制檢測公告，要求相關回港人士即使在完成21天強制檢疫以及檢疫期間的檢測後，仍需要進一步自我監察7天，並在回港後第26天接受核酸檢測。

勞工及褔利局長羅致光今早發表網誌提醒市民，新的航班熔斷機制或會影響外傭來港，呼籲僱主注意。

國泰馬尼拉抵港航班被禁飛至下月2日 Vistara孟買來港UK6397同被禁

另外，衞生署周日（18日）晚上表示，由於國泰航空分別於4月14日和17日由馬尼拉抵港的兩班航班（CX906），各有兩名乘客抵港檢測後證實確診；而Vistara於4月18日由孟買來港的航班UK6397則有3名乘客抵港後，經檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），根據現行機制，禁止相關航班着陸香港。

而其中Vistara早前於4月4日由印度新德里抵港的航班UK6395曾有4名乘客確診，衞生署已宣佈禁止該航空公司客機來港至4月19日。

政府上周三（14日）起收緊民航客機的「熔斷機制」，若在同一航班檢出3宗或以上的確診個案，該航班須停飛14天後才能復飛香港。此外，7天內由同一航線同一機場飛往香港的航班，若有2班或以上的航班及2名或以上的乘客確診，所有該航空公司從該地飛往香港的航班亦須停飛14天後才能復飛港。另外，如7天內在同一航線有5名或以上乘客驗出帶N501Y變種病毒株，當局會將該地列為「極高風險地區」，禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天。

荷蘭皇家航空營運4月13日由阿姆斯特丹飛抵香港的KL819航班亦有一名乘客經衞生署臨時樣本採集中心採樣後確診，以及有一名乘客未能符合第599H章指明的條件，衞生署引用條例禁止荷蘭皇家航空的客機在4月18日至5月1日期間從阿姆斯特丹抵港。

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