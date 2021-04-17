【本報訊】前日港鐵杏花村站有港鐵職員查票時涉跪頸制服有情緒問題的青年惹爭議。港鐵近年設查票組打擊乘客濫用乘車優惠或坐「霸王車」，今次有持殘疾證明青年因使用殘疾人士八達通，遭港鐵職員質疑截查釀成衝突，香港復康聯盟主席張健輝批評港鐵職員做法離譜，因部份獲認可使用殘疾人士八達通的人士可能外觀與常人無異，認為港鐵應加強培訓員工。

指殘疾者或難憑外觀識別

事件中被跪頸制服的青年，本身持有殘疾人士八達通，亦有公立醫院精神科醫療紀錄文件證明。張健輝指不清楚為何職員不知事主可享有特惠乘車優惠，但批評：「無論如何，港鐵係咪要咁大陣仗，要五個職員截查一個乘客，仲壓頸制服佢，都好離譜。」他又指很多時未必能憑外觀識別殘疾人士，不排除事件因誤會引起，但「查票咪查票囉，唔使咁緊張嘅，始終係港鐵管理同執行問題，應加強培訓職員」。

港鐵的查票組，過往由外判保安公司的查票員負責，至前年1月1日相關外判合約終止，港鐵整合查票組及客務快速應變隊，成為顧客服務及收益保護隊，主要職責包括在各車站查票等。據悉，隊伍設有10個小隊，每小隊由一名隊長帶領三至四名隊員執行職務，部份人員為現職輔警。

過往港鐵查票亦惹爭議，去年7月28日早上，港鐵西灣河站一名職員查票期間大聲指罵乘客，一度稱：「你做咩走，係咪有汽油彈，使唔使報警搜？」事件被拍下短片廣泛流傳，有網民批評職員態度差劣，直言「做古惑仔都冇你咁惡」，港鐵事後稱重視顧客服務，會作跟進。