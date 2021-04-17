【本報訊】一名前醫院文職人員被指去年2月至8月期間，未獲授權登入醫院電腦系統，查閱警員、政治人物及醫護人員的個人資料。警方前日以「有不誠實意圖而取用電腦」罪拘捕該名50歲男子，警方不排除有更多人被捕，但拒絕透露被捕人士任職的醫院及職級。

涉不誠實取用電腦

警方指，接獲醫管局轉介個案指，一名已離職的醫院文職人員，去年2月至8月在職期間，利用工作便利，多次於未經授權下進入醫院電腦系統，搜尋病人紀錄，對象包括警務人員、醫院高層、藝人及政治人物的個人資料，但無透露被搜尋人士的詳細資料。

警方前日於元朗區，以涉嫌「有不誠實意圖而取用電腦」拘捕一名50歲男子。行動中，警方撿獲一部手提電腦及兩部智能電話，被捕人士正被扣留調查。警方指，正調查資料是否曾被轉發、資料的實際用途等，不排除會有更多人被捕，並正調查被捕人的犯案動機。

警方表示，被查閱的個人資料並非病歷等敏感資料，受影響的人數仍在點算中，亦拒絕透露被捕人之前任職那一間醫院及職級。

高等法院2019年及2020年頒佈的兩份臨時禁制令，禁止針對警員、特務警察、司法人員及其家屬被起底及滋擾的行為，該臨時禁制令現時仍然生效，違反禁制令的人士，有機會干犯藐視法庭罪。

近年多次發生發生政府及醫院資料外洩事件，2018年，曾於瑪麗醫院工作的病人服務助理，在職期間擅自取走記錄約370名病人姓名、身分證號碼、性別及少量臨床資料的紀錄，瑪麗去年4月始揭發及對外公佈，該助理其後交還資料，事件中無人被捕。院方指事件無影響病人服務及治療。

另外，一名教育局教育主任2016年8月至2017年9月，先後10次登入教育局電腦系統，偷看兒子升中派位校內成績，被廉署控以10項不誠實使用電腦罪，案件正審理中。