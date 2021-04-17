教育局將向全港中、小學派發《香港特別行政區維護國家安全法讀本》（下稱《讀本》），作為教師參考書，作者包括全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民。

《讀本》提及香港是「唯一一個國家安全『不設防』的城市」，指反修例事件衍生「黑暴」，稱《國安法》是維護社會安寧，保障人權，言論自由不減，甚至促將國安教育納入香港教育體系。

向中小學及特殊學校派發

中聯辦主任駱惠寧在「國家安全教育日」開幕禮向特首林鄭月娥致送《讀本》，教育局同日向全港中小學、特殊學校發通告指，將向學校免費派發，並稱是由中國教育部部長兼黨組書記陳寶生「特別選取」。

《讀本》由三聯書店出版，分8章，共216頁，內容主要介紹《國安法》背景、確立原則及罪行責任等。據了解，現階段未有學校收到《讀本》，但三聯等有售，每本98元。

指香港國安法全世界「最寬鬆」

該書提及，港府未能履行《基本法》23條立法的憲制責任和義務，引發連串「憲制危機」，甚至令立法變成「極為敏感而令特區不願輕易觸碰」的政治禁忌，被「不斷利用炒作」致嚴重「污名化」、「妖魔化」，社會「炮製」城邦論、民族自決論，甚至「登堂入室」，「港獨」激進思潮和行動不斷發酵蔓延。

該書續指，2019年《逃犯條例》修訂風波令香港陷入「黑暴」，事件「被各種政治力量操控轉換成一場具有『顏色革命』性質的街頭社會運動」，令香港成為「中國和外部政治力量持續較量反覆博弈的前沿陣地」。

書中又指「黑暴」等人士以「光時」、「香港獨立」及「公投自決」等口號煽動青年走上街頭，嚴重侵害港人生命財產和自由權利，將香港變成「『城市游擊戰』為基本操作的『僱傭作戰戰場』」，稱美國藉此推動《香港人權與民主法案》，「試圖實現『英退美進』到『美國主導』的轉換」。

「國安法只是給言論自由劃定『清晰邊界』」

《讀本》多次強調，「港版國安法」旨在令社會重歸安寧，「人權進一步得到保障和改善」。該書「保障人權原則」的章節中提及，「言論自由」不可觸及國家安全，「港版國安法」只是給言論自由劃定「清晰邊界」，並沒「克減正常的言論自由」。

《讀本》提到，香港回歸後長期缺失維護國家安全法律制度和執行機制，令香港成為「全中國乃至全世界唯一一個國家安全『不設防』的城市」，維護國家安全是「不言而喻、天經地義」。但坊間對香港《國安法》仍有很多曲解，反問「又有哪個地方的《國安法》比香港《國安法》更寬鬆呢？恐怕找不到。」《讀本》又引用不同外國的國安立法，指「法制手段是一條必不可少、行之有效的手段」。

該書又指，若國安得不到保障，「人權自由只能是空中樓閣」，並以2015年敍利亞危機為例，指有孩童為躲避戰亂遇難，應驗中國古話「覆巢之下，豈有完卵」，反問「當國家動盪不安時，哪裏還談得上個人最基本權利的保護？」

促將國家安全教育納入教育體系

該書「港府維護國家安全的機構及其責任」章節指，特區政府有責任加強國安宣傳、指導、監督和管理，並稱「學校、社會團體、媒體和網絡不是法外之地，不能任由危害國家安全的言論和行為的發生」，「特區政府教育部門應將國家安全教育納入香港教育體系」。

《讀本》部份內容節錄：

1. 1997年回歸後由於維護國家安全法律制度和執行機制長期缺失，香港成為全中國乃至全世界唯一一個國家安全「不設防」的城市。

2. 又有哪個地方的《國安法》比香港《國安法》更寬鬆呢？恐怕找不到。

3. 香港特區政府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的努力卻被各種政治力量操控轉換成為了一場具有「顏色革命」性質的街頭社會運動。

4. ……以至於可以把香港特區變成了一個「戰場」，變成一個中國和外部政治勢力持續較量反覆博弈的前沿陣地。

5. ……把一個繁榮穩定的香港變成一個以「城市游擊戰」為基本操作的「僱傭作戰戰場」。

6. 「言論自由」不可以違反《憲法》及《香港基本法》，觸及「國家安全」這一底線。

7. 《香港國安法》只是給言論自由劃定了清晰邊界，並沒有克減正常的言論自由。

8. 當國家動盪不安時，哪裏還談得上個人最基本權利的保護？

資料來源：《讀本》

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